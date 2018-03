EN DRÖMFÖRSTÄRKNING. Lotteriet kan göra att Oliver Ekman Larsson får Rasmus Dahlin som lagkamrat i NHL nästa säsong. Foto: Bildbyrån

I slutet av april avgörs det vilken klubb som drar den gyllene vinstlotten i NHL:s draftlotteri. Eftersom de tillhör ligans sämsta lag ligger Arizona Coyotes bra till i vad som kan kallas Rasmus Dahlin-lotteriet.

– Det hade ju varit fantastiskt kul om han hamnar här, säger Oliver Ekman Larsson till hockeysverige.se.

EDMONTON (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det har varit en lång och påfrestande säsong för Arizona Coyotes. Laget klev in i 2017/18 med förhoppningen om att äntligen kunna vända blad efter några synnerligen tunga säsonger. Värvningarna av rutinerade pjäser som Antti Raanta, Niklas Hjalmarsson, Derek Stepan och Jason Demers skulle ge det unga lagbygget bättre stabilitet, men efter en katastrofal inledning på hösten var slutspelshoppet mer eller mindre borta redan i november.

Oliver Ekman Larsson, som tillbringat hela sin NHL-karriär i klubben, suckar djupt när säsongsinledningen kommer på tal.

– Vi hade höga förväntningar på oss själva när vi kom in och alla trodde att vi skulle bli bättre med tanke på de spelarna vi hade plockat in. Men när vi inte vann en enda match på de 20 inledande omgångarna blev det tufft att hämta in det, konstaterar han när hockeysverige.se träffar honom i Edmonton.

Det har blivit bättre efterhand, men Coyotes är fortfarande ligans poängmässigt sett sämsta lag. Det må vara smärtsamt i sig men medför att klubben kommer att få ett framträdande val i draften.

”INTE OMÖJLIGT ATT HAN HAMNAR HÄR”

Är man sist av de 31 lagen i NHL när grundserien är över har man bäst odds att vinna draftlotteriet och välja först när NHL-draften genomförs i Dallas i midsommar. I år innebär det att man kan säkra Frölundas Rasmus Dahlin, en av de största backtalangerna hockeyvärlden har skådat i modern tid.

– Ja, och det är inte omöjligt att han hamnar här, i det här laget. Det hade ju varit fantastiskt kul, säger Oliver Ekman Larsson med ett leende.

– Jag såg honom en del på JVM, men jag ska vara ärlig och säga att jag inte sett tillräckligt för att uttala mig för mycket om honom. Samtidigt vet ju alla att det är en supertalang som kommer att bli en riktigt bra spelare.

Ekman Larsson sticker inte under stol med att han gärna ser Dahlin i Coyotes dress nästa säsong.

– Det hade självklart varit jätteroligt att få hit honom. Det är en spelare som kan ändra på hur laget presterar under en längre tid. Det är bara att titta på vad (Connor) McDavid gjorde för Edmonton i fjol.

– Vi har bra backsida redan nu, så kan vi vinna Dahlin hade det varit fantastiskt.



Foto: Bildbyrån

”TYCKER ATT DET BORDE VARA VÅR TUR NU”

Trots att Arizona Coyotes haft sin beskärda del av dåliga NHL-säsonger har man aldrig vunnit draftlotteriet. Som tidigast har klubben valt som tredje lag. Det skedde 2007 och 2016, vilket gav dem Kyle Turris och Dylan Strome.

– Man tycker ju att det borde vara vår tur att välja etta nu. Man får ringa (Gary) Bettman och säga att det fan är dags nu, skämtar Oliver Ekman Larsson.

Något datum för draftlotteriet är ännu inte fastställt, men enligt Pierre LeBrun på The Athletic ska lördagen den 28 april ligga bra till. Om Arizona Coyotes avslutar grundserien som NHL:s sämsta lag har man 48,1 procents chans att få välja topp tre i draften och 18 procents chans att välja etta.

FAKTA: DRAFTLOTTERIET

Tidigare gick förstavalet per automatik till det lag som slutade sist i NHL, men efter att Ottawa Senators anklagats för att förlora med flit för att kunna drafta supertalangen Alexandre Daigle med förstavalet 1993 gjordes reglerna om.

Mellan 1995 och 2012 hade NHL-klubbarna via lotteriet möjlighet att avancera max fyra placeringar i draftordningen. 2014 vidtog ligan ännu större åtgärder för att minska riskerna för så kallad ”tankning”. Då gav man samtliga 14 lag som missat slutspel chansen att vinna lotteriet, även om möjligheterna var försvinnande små för de lagen som kommit närmast slutspel.

Numera är lotteriet justerat till att det lag som slutar sist i grundserien maximalt kan tappa tre placeringar. Det hände faktiskt Colorado Avalanche så sent som i fjol. Trots att man var överlägset sämst i ligan fick man välja som fjärde lag efter att ha förlorat i lotteriet. Det slutade med att man valde backen Cale Makar. Philadelphia Flyers lyckades å sin sida vinna andravalet efter att ha avancerat elva placeringar i draftlotteriet. Det gjorde att de kunde välja Nolan Patrick.

ODDSEN:

(Placering i grundserien – odds för att välja topp tre/odds för att välja som nummer ett)

31) 48,1%/18%

30) 36/2%/12,5%

29) 31,2%/10,5%

28) 28,6%/9,5%

27) 25,9%/8,5%

26) 23,4%/7,6%

25) 20,9%/6,7%

24) 18,3%/5,8%

23) 17,1&%/5,4%

22) 14,4%/4,5%

21) 10,7%/3,3%

20) 8,8%/2,7%

19) 7,2%/2,2%

18) 5,9%/1,8%

17) 3,3%/1,0%

Källor: tankathon.com & TSN