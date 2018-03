Linköping vann den viktiga match ett. Foto: Bildbyrån

HV71 har haft rejält svårt med Linköping på hemmaplan på senare tid. Idag kom nionde raka hemmaförlusten mot östgötarna när slutsiffrorna skrevs till 1-3 i Kinnarps Arena.

På uppvärmningen åkte Linköpings Emil Sylvegård och försökte stjäla puckar från HV71:s planhalva. Sedan sprutade han snö på en stretchande Robin Figren. Det är oklart om det berodde på Sylvegårds hyss, men HV71 uppträdde rejält skakat i den första perioden, medan Linköping var riktigt riktigt bra.

Det hade inte ens hunnit gå sex minuter av matchen innan Jakob Lilja och Andrew Gordon tagit bortalaget till en 0-2-ledning. För Lilja var det första slutspelsmålet under karriären.

— Det var skitskönt. Jag har haft lite lägen i tidigare slutspel som jag inte lyckats sätta dit. Så det vara bara att trycka dit den snabbt, berättade han för C More.

HV71 var totalt utspelade i den första perioden där Linköping vann skotten med 5-15. Men smålänningarna lyckades ändå få dit en reducering i spel fyra mot fyra när Pierre Engvall styrde in ett skott från Erik Brännström. Lite senare hade Bill Sweatt helt öppet mål när Linköpings målvakt Jonas Gustavsson hamnat ur position. Men amerikanen missade målet.

Den andra perioden blev mållös. Men scenförändringen var nästan total från den första. Bill Sweatt, han som missade öppet mål i den första, hade en ribbträff för hemmalaget i powerplay.

— Vi måste hitta tillbaka till där vi var i första, sa Linköpings tränare Dan Tangnes inför den tredje perioden.

Tredje perioden blev jämnare. Med dryga sex minuter kvar full tid var det Derek Roy som höll sig framme framför mål och gjorde avgörande 1-3. Ett resultat HV aldrig hämtade sig ifrån.

— Vi måste sätta våra chanser för att vinna matcher. Vi tävlar inte på den nivån vi ska eller behöver för att vinna hockeymatcher, sa HV-tränaren Johan Lindbom efter matchen.