Slutspel är lika med heta känslor. Linköpings Emil Sylvegård gjorde sitt för att reta upp motståndarna HV71 när han redan på uppvärmningen sprutade snö på Robin Figren.

Den första åttondelsfinalen i bäst av tre pågår just nu mellan HV71 och Linköping. På uppvärmningen passade Linköpings Emil Sylvegård på att skapa lite känslor när han sprutade snö i ansiktet på HV71:s Robin Figren.

TOG DET KALLT

Figren, som för tillfället låg och stretchade, verkade dock ta det hela relativt kallt och det hela slutade med vad som föreföll vara lite munhuggande spelarna emellan.

Sylvegård försökte också stjäla puckar från HV71:s planhalva under uppvärmningen rapporterar C Mores tv-bilder.

— Han skapar inga vänner i alla fall, sa C Mores Björn Oldén om det hela.