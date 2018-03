Förödelsen kring Storgärdshallen i Gällsta. Foto: Gällsta IK

Gällsta IK har drabbats av ett tungt bakslag. I helgen rasade taket in på klubbens ishall in. Nu är säsongen över för alla klubbens lag – och framtiden hotad.

– Jag vill inte att detta ska vara slutet för alla dessa barn. De måste få fortsätta med det de älskar mest av allt, säger Jonas Mill, aktiv i klubben.

Vecka 11 skulle bli en späckad vecka i Storgärdshallen i Gällsta i Nordanstigs kommun. Den lilla klubben har under de senaste åren skaffat sig en livlig ungdomsverksamhet och fick så sent som i höstas in 50 nya barn till sin hockeyskola och hade en grupp med bara tjejer bland dessa.

Men det blir ingen ishockey i Storgärdshallen den här veckan. Natten mot söndag rasade taket in på ishallen på grund av snömassorna. Efter närmare inspektion har det visat sig att det inte går att rädda ishallen i sin nuvarande form. Den måste byggas om. Det innebär att säsongen är över för klubbens samtliga lag.

– Gällsta IK har haft det väldigt tufft genom åren då föreningen drivs av ideella själar. Men dom tre senaste säsongerna har varit ett jättelyft, säger Jonas Mill, tidigare spelare och nuvarande eldsjäl i klubben.

– Jag vill inte att detta ska vara slutet för alla dessa barn. Dom måste få fortsätta med det dom älskar mest av allt.

Klubben skriver på Facebook att man haft ett extra styrelsemöte där man beslutat att försöka hitta ett sätta att bygga upp ishallen igen. För att det ska kunna ske behöver man ekonomisk hjälp. Bidrag till återuppbyggnaden kan swishas till nummer 123 132 6388. Man kan även sätta in pengar på bankgiro 707-6896.

Gällsta är beläget utanför Gnarp mellan Hudiksvall och Sundsvall.