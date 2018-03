Han är inne på sin andra säsong i AHL och har under den gjort stor succé. Nu kommer belöningen för Andreas Johnsson. Han kallas upp till NHL av Toronto Maple Leafs.

Det har blivit totalt 54 poäng på lika många matcher för Andreas Johnsson under säsongen i AHL för Toronto Marlies. Nu meddelar NHL-klubben Maple Leafs att 23-åringen kallas upp från farmarligan.

Går det som det ska kan han göra debut imorgon mot Dallas.

Calle Rosén har under säsongen fått fyra matcher under bältet med Toronto i NHL. Även han kallas nu upp av Maple Leafs. Men i Roséns fall ska det handla om att han ska vara redo att täcka upp om inte någon av de ordinarie backarna kan spela.

The @MapleLeafs have recalled forward Andreas Johnsson from @TorontoMarlies (AHL). In addition, defenceman Calle Rosen has been recalled on emergency basis.

— Leafs PR (@LeafsPR) March 13, 2018