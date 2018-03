FÅR HAN CHANSEN? Jonathan Dahlén kan göra landslagsdebut i Tre Kronor i vår. Foto: Bildbyrån

Jonathan Dahlén gör succé i den allsvenska finalen mot Leksand. Det gör honom högaktuell för en landslagsdebut.

– Redan förra året diskuterade vi hans namn, säger förbundskapten Rikard Grönborg till Hockeypuls.

Säsongen har utvecklats till en fest för Jonathan Dahlén. Efter att ha fått delar av hösten förstörd av körtelfeber har 20-åringen växt ut till Hockeyallsvenskans bästa spelare och fortsatt att vara en ostoppbar kraft i Timrås finalspel mot Leksand.

Under de två inledande finalerna har Dahlén svarat för två mål och därutöver varit involverad i ytterligare två av Timrås totalt sex mål mot Leksand. Hans dominans har lett till att Timrås tränare Fredrik Andersson uttryckt att han borde få chansen i Tre Kronor.

”SKA BLI KUL ATT FÖLJA HONOM”

Förbundskapten Rikard Grönborg är inte främmande för Anderssons åsikt.

– Vi har honom på radarn eftersom han spelat JVM och redan förra året diskuterade vi hans namn. Han är klart intressant och han är framför allt en framtidsspelare. Det blir kul att få följa honom framöver, säger Grönborg till Hockeypuls.

Grönborg har inte vejat för att testa allsvenska spelare i landslagssammanhang tidigare. Inför VM i fjol tog han ut den allsvenske poängkungen Victor Ejdsell, då i Bik Karlskoga, till ett par av träningsmatcherna. Nu kan Dahlén få samma möjlighet om det vill sig väl.

– Klart att det är en spelare som finns i våra loggar och vi gillar att testa spelare under turneringar inför VM, säger förbundskaptenen till Hockeypuls.

– Sedan är det alltid en spåkula kring vilka spelare som kommer loss från NHL och så och där har vi ingen aning just nu. Det är ett helt blankt blad som vi sedan får börja fylla upp under maj månad.