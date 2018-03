DOMARENS DOTTER. Thea Johansson är inte bara en lovande forward i Troja-Ljungby, hon är även dotter till SHL-domaren Morgan Johansson. Foto: Bildbyrån

Hon är en lovande forward med ett JVM-silver på meritlistan och spelar för både Troja-Ljungby och HV71. Thea Johansson är också dotter till SHL-domaren Morgan Johansson. För hockeysverige.se berättar hon om sin egen karriär, hur det är att växa upp med en domare som pappa – och hur familjen drabbades av hoten mot honom förra säsongen.

– Klart att det tog på oss som familj, säger hon.



I dag inleds kvartsfinalerna i SDHL och i morgon kvalet till samma serie. För en del spelare betyder det dubbla matcher. En av dem är JVM-forwarden Thea Johansson. Till vardags spelar hon i både Troja- Ljungby och HV71.

Det innebär att hon spelar SM-kvartsfinal med HV mot Djurgården i kväll och kvalmatch med Troja mot Färjestad i morgon. Då ska vi lägga på minnet att Ljungby-talangen bara är 15 år.

– Jag brinner för hockeyn och tycker att det är jättekul. Sedan är det såklart så att jag måste hänga med skolan och allt det där, berättar Thea Johansson för hockeysverige.se dagen innan första kvartsfinalen med HV71.

– Förra veckan var det rätt tufft då vi hade tre prov. Jag åkte mellan Ljungby och Jönköping med Riikka Välilä. Hon satt och pratade finska bredvid mig medan jag pluggade fysik, så jag tycker ändå att det fungerar helt okej.

Är det oftast Riikka Välilä du åker tillsammans med?

– Vi försöker alltid samåka på något sätt. Linnea (Johansson) och jag har åkt mest tillsammans. Förra veckan var inte hon med eftersom hon var sjuk samtidigt som varken mamma eller pappa kunde köra. Då hörde jag av mig till Riikka. Om hon ändå ska upp till Jönköping kan vi lika gärna åka med henne.



Riikka Välilä. Foto: Ronnie Rönnkvist

”VI BRUKAR KALLA HENNE FÖR ‘MUUMI'”

Rutinerade finska landslagsstjärnan Riikka Välilä, 44, är bosatt i Ljungby men har representerat HV71 de senaste två säsongerna. Hon är en av många som har betytt mycket för Thea Johansson som hockeyspelare.

– Jag frågar henne om i princip varje situation. Det går och prata med henne om allt. Antingen i bilen hem, under matchen eller på träningen. Det är verkligen jättebra att spela med spelare som varit med under så många år.

Hon och pappa är väl nästan jämngamla?

– (Skratt) Vi brukar kalla henne för ”Muumi” och det betyder mormor eller något. Man kan säga att hon är lite som min mamma i laget.

Pappa är ingen mindre än SHL-domaren Morgan Johansson. Det var givetvis han som blev inkörsporten till hockeyn för Thea Johansson.

– Jag och pappa var nere på allmänhetens åkning då jag var liten så jag har haft hockey i mig hela tiden. Jag har själv aldrig dömt hockey och jag har inte något stort intresse för att göra det heller, skrattar Thea Johansson.

Hur har du reagerat då pappa dömt och du suttit på läktaren samtidigt som publiken häver ur sig både det ena och andra mot honom?

– Det tog mer på mig då jag var yngre och självklart är det inte kul att sitta och lyssna på en gubbe som skriker att domaren gör fel. Jag har lärt mig och vant mig, men det är, som sagt var, inte så kul att höra.

Vilka känslor väcker det där inom dig då det sker?

– Jag blir irriterad på folk som skriker. Om det är en solklar utvisning och pappa tar för den samtidigt som det är någon som skriker att det inte är utvisning, klart att jag gärna då vill säga till den personen att du ser väl att det är en utvisning. Men det är såklart att jag inte kan göra det.

TVUNGNA ATT BLI PRIVATA PÅ ALLA SOCIALA MEDIER

Under vintern 2017 händer något som drabbar hela familjen Johansson. För Expressen berättar Morgan Johansson att hans telefon började ringa mitt i natten.

– En röst sa till mig att om jag inte såg till att Brynäs vann matchen skulle de klippa mig utanför arenan, sade han i intervjun.

– Jag frågade vem det var – men då lade personen på.

– Sedan fick jag fem-sex hotfulla mess efter det från samma nummer. Plus att det ringde ett par gånger till. Det hela höll nog på under en timmes tid ungefär.



Polisen agerade snabbt och kunde gripa mannen som låg bakom hoten bara ett och ett halvt dygn senare.

Thea Johansson:

– Det jag minns bäst från det där är att vi alla på sociala medier skulle bli privata. Det var inte så mycket vi kunde göra utan bara vänta och hoppas på att dom skulle få fast killen som gjorde det.

– Klart att det tog på oss som familj också eftersom det inte är kul att få vara med om en sådan sak inom familjen.

Kände du själv att det här med hockey är ingenting du vill fortsätta med?

– Det är ju aldrig kul när något sådant händer. Dessutom hände det inom sporten jag håller på med, att det finns folk som brinner så mycket för det att det kan komma ut på fel sätt, eller vad man ska säga. Klart att jag tyckte då att det var tråkigare att gå till träningen då.

Handen på hjärtat, hur är din egen relation till domare då du själv spelar?

– Det var en känslig fråga (skratt). Den är väl lite upp och ner samtidigt som det beror på vilket humör jag är på. Jag kan säga att den kan bli bättre och att jag jobbar på det.



Foto: Bildbyrån/Stefan Persson

”DET BLIR INTE SÅ MÅNGA TIMMARS SÖMN”

Den här säsongen har Thea Johansson redan spelat 56 matcher. Alltså fler än många herrseniorer i SHL. Trots det känner hon sig inte speciellt sliten.

– Kroppen mår bra tycker jag. Det blir inte så många timmars sömn just nu, men jag mår bra och tycker det är kul. Jag antar att det är vad som är viktigast.

Hur lägger du upp fokus för att kunna prestera på topp i båda matcherna?

– Under matcherna försöker jag bara tänka byte för byte. Nu (läs: tisdag) börjar jag fokusera och ladda upp på bästa sätt inför matchen imorgon i Jönköping. Imorgon kväll blir det att försöka ladda om till torsdagsmatchen.

– Just nu har vi nationella prov i skolan så det är inte så mycket jag behöver plugga, men givetvis går jag i skolan under dagarna. Vi ska dessutom försöka slå publikrekord på torsdag och jag hoppas verkligen det kommer jättemycket folk för det tycker jag att vi tjejer som spelar i laget är värda.

Ljungby är en erkänt klassisk hockeyort och Thea Johansson upplever att intresset för damhockeyn ökar där.

– Intresset är fortfarande lite till och från, men det är många som kommer fram till mig och säger att det är jättekul att följa oss. Självklart blir jag glad då eftersom det alltid är kul att få höra när vi gör något positivt.

SKA GÅ PÅ HOCKEYGYMNASIET

I morgon väntar alltså match för Troja mot Färjestad, en match som Thea Johansson ser fram emot.

– Jag tror att det kommer gå riktigt bra för oss om vi har rätt fokus redan innan matchen, spelar noggrant, enkelt och använder vår skridskoåkning eftersom det är vår starka sida.

Thea Johansson är inte bara en nyckelspelare i Troja. Hon hade även en viktig del i Junior-VM silvret tidigare den här säsongen.

– Rysslandsmatcherna och mitt mål är mina starkaste minnen därifrån. Det var så sjukt mycket publik, speciellt i andra matchen mot dom. När ryskorna kom förbi rödlinjen och dumpade ner pucken var det som ett kaos med skrik hela tiden. Det var häftigt. Speciellt eftersom det var damhockey och där det inte brukar vara så mycket folk.

Vad betyder silvret för dig personligen och din satsning framåt?

– Det är helt sjukt. Vi har gjort något historiskt och det ska vi vara stolta över, men vi är inte nöjda och ska försöka komma ännu längre nästa gång.

Om nu Troja går upp, var spelar du då?

– Nu är det så att jag ska gå på hockeygym i Jönköping så troligtvis blir det HV71 då.