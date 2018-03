Frederik Andersen. Foto: Getty Images/Claus Andersen

James Van Riemsdyk sköt hattrick, Andreas Johnsson NHL-debuterade och danske stjärnmålvakten Frederik Andersen blev skadad. Det hände mycket när Toronto Maple Leafs besegrade Dallas Stars med 6–5 efter straffar i natt.

Frederik Andersen har varit Toronto Maple Leafs viktigaste spelare den här säsongen. Men i natt tvingades han kasta in handduken under hemmamötet med Dallas Stars i Air Canada Centre.

Den danske burväktaren hade släppt in tre mål på 20 skott när en överkroppsskada stoppade honom från att spela vidare. Curtis McElhinney fick hoppa in och ersätta Andersen i en match som Toronto vann med 6–5 efter att Mitch Marner avgjort tillställningen via straffläggning.

– Jag har inte frågat, men det såg inte ut att vara så farligt, sade Torontos coach Mike Babcock till nhl.com apropå målvaktens skada efter matchen.

– Han spelade vidare ett tag efter att han gjorde illa sig, så jag vet inte exakt vad som är fel. Vi kommer att veta mer inom kort.

DRYGT SJU MINUTERS SPELTID I JOHNSSONS NHL-DEBUT

Toronto fick ett hattrick från forwarden James Van Riemsdyk, som toppar den interna målligan med sina 29 fullträffar den här säsongen. 28-åringen behöver bara skjuta ett mål till för att tangera sitt personbästa i karriären. Bra tajmat med tanke på att han sitter på ett utgående kontrakt och antagligen kommer att testa öppna spelarmarknaden i sommar för att tillskansa sig ett nytt, lukrativt kontrakt.

I Toronto spelade samtidigt Andreas Johnsson sin första NHL-match i karriären. 23-åringen, som har hunnit göra 129 AHL-matcher sedan flytten från Frölunda till Toronto inför förra säsongen, spelade 7.34 i lagets fjärdekedja med Tomas Plekanec och Kasperi Kapanen. Han sköt ett skott på mål.

I Dallas plockade John Klingberg upp en assist. Han hade mest speltid av samtliga utespelare i matchen, 28.13.

Toronto – Dallas 6–5 (2–2, 0–2, 3–1, 0–0, 1–0)

Toronto: James Van Riemsdyk 3 (29), Nazem Kadri (27), Patrick Marleau (22), Mitch Marner (avg. straff).

Dallas: Jamie Benn (25), Radek Faksa (14), Tyler Seguin (37), Remi Ellie (6) (John Klingberg), Brett Ritchie (6).