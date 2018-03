Magnus Pääjärvi, nu i Ottawa Senators. Foto: imago sport

Efter fyra poäng på 44 matcher med St Louis blev han uppsatt på waivers. Magnus Pääjärvis NHL-karriär såg ut att vara på väg utför. Men i sin nya klubb Ottawa har han fått ett rejält lyft, inte minst i poängkolumnen.

– Man måste spela bra för att vara kvar i den här ligan. Annars går det snabbt, säger Pääjärvi till hockeysverige.se.



TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mitt under en semesterresa under ett uppehåll i januari fick han beskedet. Under sin femte säsong med St. Louis Blues hade Magnus Pääjärvi kört fast rejält, var inte längre önskvärd i klubben och blev uppsatt på waivers. Ottawa Senators valde att ge honom en ny chans, och det är nog båda parter väldigt nöjda över just nu.

På de två senaste matcherna har Pääjärvi gjort tre mål. Jämför det med två kassar på 44 matcher under säsongen i sin tidigare klubb.

– Jag hängde två i går och så fick jag hänga en till i dag (läs onsdag). Det är gött för mig att få komma in i lite flow och få göra mål två matcher i rad, säger 26-åringen när hockeysverige.se träffar honom efter vinsten borta mot Tampa Bay Lightning.

– Det har varit tungt för mig i St. Louis, speciellt i år, även om det gick bra i fjol. Sedan så kom jag till Ottawa och har fått en nytändning och lite utdelning. Det är naturligtvis jätteskönt.

Han gör sin åttonde säsong i Nordamerika. Men det har bitvis varit upp och ned mellan NHL och AHL. Och efter andra klubbyte råder det ingen tvekan. Pääjärvi kämpar för att rädda NHL-karriären. När hockeysverige.se, precis efter flytten till Ottawa, träffade honom i Philadelphia, så kallade han själv avslutningen på säsongen för ”en audition”.

– Jag vill vara här (i NHL) länge. Det har alltid varit mitt mål och jag vet att jag kan spela i ligan. Jag har visat det. Det är bara att jag måste bli mer konsekvent med det och hitta den här balansen där jag är effektiv dag in och dag ut. Jag jobbar mot det. Det har varit en tung säsong framåt med poäng och sådant, men jag ska verkligen försöka ta fram det här på slutet.



Magnus Pääjärvi i Ottawa-tröjan (höger i bild). Foto: Jasen Vinlove-USA TODAY Sports

”JAG VILL VARA KVAR HÄR”

Nu har det gått ett tjugotal matcher sedan klubbytet. Och på slutet har han som sagt fått rejäl fart på poängproduktionen. Totalt har Pääjärvi stått för fem mål och sex poäng på 22 matcher i Senators-tröjan.

– Man måste spela bra för att vara kvar i den här ligan. Annars går det snabbt. Det gäller att göra bra ifrån sig. Det var kul att Ottawa plockade upp mig och ville ha mig. Och jag tycker att jag har gjort det bra hittills så det känns bra.

– Jag vill vara kvar här. Jag vill vara här i många år till så det gäller väl att spotta in lite mer kassar och lite mer poäng och spela bra i den rollen jag har.

PÄÄJÄRVI: JA TACK TILL VM-SPEL

Förhoppningsvis håller han på att spela till sig ett nytt NHL-kontrakt. Och hoppas gör han även på VM. Norrköpings-sonen har redan gjort två världsmästerskap för Tre Kronor. Och eftersom Senators i praktiken är borta från slutspel är han tillgänglig för ett tredje.

– Är jag frisk så ställer jag gärna upp om jag får frågan, konstaterar han med ett leende.



Pääjärvi målskytt i VM-finalen 2011 mot Finland. Men det blev dessvärre silver till slut.

Foto: Joel Marklund/Bildbyrån

Efter flytten till den kanadensiska huvudstaden blev han även lagkamrat med Erik Karlsson. Honom får vi inte se på VM 2018. Men kapten Karlsson har varit ett fint stöd för sin nya lagkamrat.

– Jag har ju spelat med honom i många år. Jag har växt upp och spelat mot honom och med honom i juniorlandslag och så. Han är fantastisk. En mycket bra ledare, och han tog hand om mig lite när jag kom hit. Jag har bara gott att säga om honom, han är absolut en av världens bästa backar.