Tom Hedberg. Foto: Bildbyrån/Kenta Jönsson

HV71 åkte igår ut ur SM-slutspelet. Nu återvänder lagets back Tom Hedberg ned till Oskarshamn.

– En riktigt fin förstärkning, säger sportchefen Per Kenttä till Barometern.

Oskarshamn är i allra högsta grad med i kampen om en seger i Slutspelsserien, som ger en matchserie mot Leksand. Häromdagen fick man fin förstärkning i form av Lukas Elvenes som återvände mot Rögle. Nu får man ett till nygammalt ansikte omklädningsrummet.

HV-backen Tom Hedberg spelade för mästarna så sent som igår. Men när laget nu åkt ut ur SM-slutspelet skickas han ned till Oskarshamn på nytt. Där har han redan spelat 30 matcher under säsongen.

– Han ansluter redan i kväll, säger sportchefen Per Kenttä till Barometern.

– En riktigt fin förstärkning. Han är bra i båda ändar av banan, förhoppningsvis har tiden i HV gjort honom gott. Han har ju spelat med oss stora delar av säsongen och kan vårt spelsystem, vet hur vi agerar. Det är inte en ny kille som kommer in, utan en som redan är i gänget.

Tom Hedberg har stått för åtta poäng på de 30 tidigare matcherna han spelat i HockeyAllsvenskan under säsongen.

Oskarshamn möter AIK i morgon i en mycket viktig match, som kan avgöra de båda lagens chanser att kvala vidare.

– Det är en VM-final för oss, säger Per Kenttä.