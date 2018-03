ANMÄLS. Spelarna som bråkade under uppvärmningen inför andra åttondelsfinalen har anmälts till disciplinnämnden. Foto: Bildbyrån/Josefine Loftenius

Uppvärmningen inför den andra åttondelsfinalen mellan Linköping och HV71 blev tumultartad. Nu sätter SHL ned foten genom att anmäla 14 (!) spelare till disciplinnämnden.

Det hettade till rejält inför den andra åttondelsfinalen mellan Linköping och HV71. Redan på uppvärmningen munhöggs och knuffades det mellan lagen på respektive sida om rödlinjen.

Tilltaget uppskattades inte av SHL. På fredagens morgon kom beskedet att inte mindre n 14 spelare anmälts till disciplinnämnden för sin delaktighet i bråket.

I Linköping, som är vidare till kvartsfinal efter 2–0 i matcher mot HV, har Emil Sylvegård, Almen Bibic, Anton Karlsson, Nick Sörensen, Sebastian Karlsson och Tony Mårtensson blivit anmälda. I HV71 handlar det om Marc Zanetti, Sebastian Wännström, Christoffer Persson, Oscar Sundh, Martin Thörnberg, Max Wärn, Robin Figren och Lawrence Pilut.

På shl.se skriver ligan att spelarna brutit mot regel 48:

I. Ingen som helst kroppskontakt mellan motståndare är tillåten under matchuppvärmningen. All uppvärmning ska förläggas till respektive planhalva. Ingen spelare är tillåten att åka över på motståndarnas planhalva under matchuppvärmningen.Överträdelser mot denna regel ska rapporteras av domarna, domarsupervisor eller annan av administrerande förbund utsedd person.

II. Ingen regelöverträdelse under matchuppvärmningen kan bestraffas av domaren i form av utvisning. Däremot ska överträdelsen rapporteras till administrerande förbund.