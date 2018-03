Erik Haula. Foto: Bildbyrån

Vegas föll med 4-2 mot Minnesota och åkte på sin fjärde raka förlust på hemmaplan. Men Erik Haula passade ändå på att skriva in sig i den finska hockeyhistorien. Han är nu en del av en evig sjuenighet.

Nattens match var speciell för Erik Haula. Det var nämligen från just Minnesota som han hämtades in till Vegas under expansionsdraften. Men den skulle bli speciell av flera skäl. Dels gjorde han mål nummer 28 för säsongen och ser ut att bli elfte finländare genom tiderna att nå 30 mål.

Men framför allt såg han till att göra den här säsongen till Finlands bästa någonsin i NHL. Haulas mål gjorde nämligen att han tog sig upp på 50 poäng – som sjunde blåvita spelare den här säsongen. Det har aldrig tidigare hänt att sju finländare gjort 50 poäng samma säsong. Det tidigare rekordet var sex, från 2005/2006 och 2010/2011, skriver YLE.

TIO SVENSKAR

Haula är tillsammans med Mikael Granlund dessutom äldst av de sju, med sina 26 år. Det säger en del om att Finlands hockeyframtid är ljus.

Mikko Koivu, veteranen, är sjua i den finska poängligan med sina 40 poäng. Han får med andra ord svårt att nå 50.

Sverige har för övrigt tio spelare över 50 poäng under säsongen. Det lär bli två till, då både Daniel Sedin och Henrik Zetterberg står på 47.

HÄR ÄR DE SJU FINLÄNDARNA

Mikko Rantanen COL 70: 25+50=75

Aleksander Barkov FLA 67: 25+45=70

Patrik Laine WPG 71: 41+25=66

Mikael Granlund MIN 66: 19+39=58

Teuvo Teräväinen CAR 70: 21+35=56

Sebastian Aho CAR 66: 25+30=55

Erik Haula VGK 66: 28+23=51