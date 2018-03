David Backes åkte på en riktigt otäck skada i natt. Boston-forwarden föll olyckligt i offensiv målgård, och en av motståndarnas skridskoskena skar upp ett rejält sår 33-åringens högerknä.

TAMPA (HOCKEYSVERIGE:SE)

Det var i nattens matchen mellan Tampa Bay Lightning och Boston Bruins som vi fick se en riktigt otäck skada. Veteranen David Backes fick en skridskoskena någonstans kring knäet, och snittades upp av skridskon.

Han lyckades ta sig i båset men begav sig omedelbart ned till omklädningsrummet för vidare vård. Han spelade förstås inte vidare i matchen sen. Backes sade emellertid efter matchen att han klarat sig undan allvarliga skador. Joe Haggerty på NBC rapporterar på twitter att Backes haltade kraftigt men klarade sig okej undan.

– Någon dag kommer jag spela en andraperiod med en sådan här skada, ska Backes ha sagt.

David Backes hade innan den otäcka skadan haft en fin kväll. Boston-forwarden sköt själv 2-0 i powerplay. Matchen vann Bruins till slut med 3-0.

Here’s the full David Backes sequence, def. seems to have been caught by a skate blade in an unprotected area. #nhlbruins pic.twitter.com/INa14u2YhZ

— Colin Beswick (@CBeswick) March 17, 2018