Foto: All Over Press / Twitter

Det tog sin lilla tid – men nu har den kommit. I natt stod Oskar Lindblom för sin första poäng i NHL.

Han har fått mycket beröm för sitt spel – men i poängkolumnen har den där tunga nollan lyst som en tung påminnelse för Oskar Lindblom. Efter tolv poänglösa matcher kom dock poängen i natt.

Svensken spelade fram stjärnan Jakub Voracek till 2-2-målet i 4-2-vinsten mot Carolina. Den första poängen var ett faktum för killen som förra säsongen utsågs till årets forward inom svensk ishockey.

– När vi fick det första målet från (Travis) Konecny fick vi ett momentum och började gå lite hårdare. Och efter det där andra målet – då hittade vi vårt spel och vår match, säger Lindblom enligt nhl.com.

Philadelphia vann matchen med 4-2 och är trea i Metropolitan Divison. De har sex poäng ned till Florida som just nu ligger nedanför slutspelsstrecket i den östra konferensen. Florida har dock spelat tre matcher färre än Flyers.

Valtteri Filppula och Michael Raffl var duon som gav Flyers segern via ett varsitt mål i den tredje perioden. Jordan Staal och Jaccob Slavin gjorde Carolinas mål.

Oskar Lindblom displays the puck used for his first NHL point. #Flyers pic.twitter.com/nQApTHbyS8

— Sam Carchidi (@BroadStBull) March 18, 2018