Det finns liksom ingen hejd på succén. I kväll sköt William Karlsson tre mål – på åtta minuter.

– Det känns rätt bra, säger han till AT&T Sportsnet.

Vi ser ut att få en tionde svensk i historien som når 40 mål under en säsong. Efter Håkan Loob, Kenta Nilsson, Mats Näslund, Markus Näslund, Mats Sundin, Tomas Sandström, Henrik Zetterberg, Daniel Alfredsson och Daniel Sedin tycks William Karlsson lyckas med samma sak.

Han står i skrivande stund på 39. Detta efter en helt sanslös andraperiod i Vegas möte med Calgary. Efter att Colin Miller gett laget ledningen tog William Karlsson över fullständigt. Sex minuter in i perioden gjorde han 2-0. Åtta minuter senare hade han gjort både 3-0 och 4-0 och fullbordat säsongens andra hattrick.

– Det känns rätt bra. Det är såklart kul att göra mål, sade den lågmälde centern till AT&T Sportsnet.

På frågan vad han skulle göra med alla hattar svarade han.

– Jag vet inte – vi ska ta våra två poäng först så kan vi snacka om hattar sen.

