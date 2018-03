Mika Zibanejad. Foto: Getty Images

Få spelare i NHL är lika heta som Mika Zibanejad. I natt stod svensken för två nya mål – men Rangers föll ändå mot slutspelsjagande St. Louis.

– Det är kul att kunna bidra men jag hade hellre tagit de två poängen, säger Zibanejad enligt nhl.com.

New York Rangers har som bekant haft en mycket tuff start på 2018. De släppte iväg flera av sina stjärnor och gav upp chansen att nå slutspel. Det skiljer nu tio poäng upp till New Jersey på den sista slutspelsplatsen.

Mika Zibanejad är en av få kvarvarande stjärnor i Rangers. Och han levererar sannerligen i brist på annan offensiv kraft. När laget övertidsföll mot St. Louis fortsatte han på den väg han slagit sig in på den senaste tiden. Svensken gjorde två nya mål och har i och med gjort fem mål på sina fyra senaste matcher. Det har blivit tre raka matcher med minst två poäng, åtta poäng på de fyra senaste, och tio poäng på hans senaste sex framträdanden. Var det någon som sa het?

– Jag försökte komma ur vägen på det första målet, men pucken träffade mina byxor och letade sig in. På det andra målet hade vi satt upp ett fint fel via Buchnevich och Kreider, säger Zibanejad till nhl.com.

”HADE HELLRE TAGIT DE TVÅ POÄNGEN”

Men han har svårt att glädja sig över superformen.

– Det är kul att kunna bidra men jag hade hellre tagit de två poängen, säger den glödheta svensken.

Mika Zibanejad var frustrerad efter Rangers nya förlust och hittade ett par nycklar till varför resultatet blev som det blev.

– Vi gjorde inget bra jobb i vår forecheck och i att få skott på mål. De är ett bra lag och det pratade vi om innan matchen. Vi jobbade oss in i matchen och det var synd att vi inte kunde ta två poäng.

VIKTIG SEGER I SLUTSPELSSTRIDEN

Brayden Schenn avgjorde i förlängningen men Alex Pietrangelo var nattens store man. Backen sköt två mål och spelade fram till ett.

– Det var både toppar och dalar i den här matchen. Det här var en viktig seger för oss, sade coachen Mike Yeo.

St. Louis är fortfarande utanför slutspel. De har tre poäng upp till Dallas på den sista slutspelsplatsen och har dessutom spelat en match mindre än Texas-laget.