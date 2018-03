Joakim Lindström. Foto: C More / Bildbyrån

Först mål – sen matchstraff. Joakim Lindström stod i fokus redan i förstaperioden av årets SM-slutspel.

– Det kanske ser fult ut på reprisen, säger Oscar Möller.

Redan 45 sekunder in på årets slutspel slog Skellefteås storstjärna Joakim Lindström till för första gången. Då sköt han 1-0 till Skellefteå. I slutet av perioden slog han till igen. Men den här gången var det inte i mål.

I stället slog han till Oskar Stéen med klubban över ansiktet. Efter en tekning cross-checkade storstjärnan Färjestads talang. Efter smällen utbröt ett stort bråk – och Joakim Lindström hade spelat färdigt.

”EN NYCKELSPELARE”

Guldhjälmenvinnaren fick ett matchstraff för ”Checking to the head” och riskerar nu avstängning i fortsättningen.

– Jag såg den inte så tydligt, men jag såg den lite på reprisen. Jag har väl inga direkta kommentarer. Kanske ser fult ut på reprisen, säger lagkompisen Oscar Möller till C More.

– Det är en nyckepsleare i vårt lag, men vi har många andra bra spelare som kan kliva fram och fylla hans plats.

Skellefteå leder med 2-0 sedan Möller prickskjutit det andra målet efter Joakim Lindströms öppningsfullträff.