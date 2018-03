Victor Hedman och Nikita Kutjerov. Foto: All Over Press

Det blev en hyfsad kväll för både Victor Hedman och hans kompanjoner. Efter nattens seger är klubben helt klara för slutspel. Hedman sköt dessutom sitt tolfte mål för säsongen – bäst bland alla svenska backar.

– Det var skönt att vi kunde studsa tillbaka, säger han efter slutsignalen.

TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Två raka förluster hör inte till vanligheterna för årets Tampa Bay Lightning. Den senaste kom dessutom mot bittra divisions-rivalen Boston, på hemmaplan.

Men i natt hoppade laget upp på vinnarhästen igen. Lightning hade en ny hemmamatch på schemat och besegrade Edmonton Oilers med 3-1.

– Det var skönt att vi kunde studsa tillbaka, säger Victor Hedman efter vinsten.

KLARA FÖR SLUTSPEL – ENDAST NASHVILLE VAR SNABBARE

Segern gav inte bara två poäng för hemmalaget. Det skulle även visa sig betyda att klubben är klara för årets slutspel. När Anaheim Ducks sent i natt besegrade New Jersey Devils blev det helt klart att Lightning har ”clinchat” slutspel. Bara Nashville Predators var snabbare med den bedriften under årets grundserie.

Victor Hedmans mål i natt blev med andra ord ännu lite mer betydelsefullt. Back-svensken satte dit den viktiga kvitteringen till 1-1 i den första perioden. ”Vigge” laddade stora bössan från offensiv blålinje, och fick se pucken gå i nät efter en styrning på motståndare.



Victor Hedman. Foto: Getty Images

BÄSTA MÅLSKYTT BLAND SVENSKA BACKAR

Men som om inte det vore nog att fira. Målet var dessutom Hedmans tolfte för säsongen. Så många mål har ingen annan svensk back gjort så här långt. Örnsköldsvik-sonen toppar där med den listan, tvåa är Oliver Ekman Larsson på elva fullträffar.

En annan blågul back, Adam Larsson, hade inte en lika rolig kväll. Men tillsammans med back-kollegan Oscar Klefbom fick de två väldigt mycket ansvar och speltid. Men Oilers räckte alltså inte till.

– Tampa är jävligt bra, det måste jag ge dem. De har många snabba forwards, konstaterar Larsson, innan han påpekar följande.

– Jag tyckte ändå att vi hade tillräckligt med många chanser för att ändå vinna den här matchen. Det kändes som att allt gick på målvakten.

I hemmaburen stod Louis Domingue. Den tidigare Airzona Coyotes-målvakten gjorde sin tionde match i Lightning-tröjan och stoppade 29 av 30 skott. Han blev också utsedd till matchens första stjärna. Ledaren av totala poängligan, Nikita Kucherov, gjorde två mål och blev den andra stjärnan. I denna kategori fick Victor Hedman nöja sig med tredje pris.