Alexander Steen och Patrik Berglund. Foto: Icon Sportswire

St. Louis Blues har haft några tuffa månader och rasat genom tabellen. Men efter Patrik Berglunds övertidsavgörande, 5–4, i nattens match mot Chicago Blackawks lever hoppet om slutspel i allra högsta grad.

Lika bra som säsongen startade, lika dålig har den varit under 2018. St. Louis Blues gick från att slåss med Nashville Predators och Winnipeg Jets om en topplacering i Central Division till hamna under slutspelsstrecket inom loppet av någon månad.

Men än ska Blues inte vika in kepsen. Tack vare två raka karaktärsbyggande vinster de senaste dagarna har laget spelat in sig i slutspelsracet igen. Efter 4–3-segern mot New York Rangers på lördagen blev det vinst med 5–4 efter förlängning i nattens möte med Chicago Blackhawks. Därmed är Blues bara en poäng efter Los Angeles Kings som har den sista wild card-platsen i Western Conference.

FÖRSTA MÅLET PÅ 13 MATCHER

Stor matchvinnare för Blues i natt blev Patrik Berglund. Med sitt tionde mål för säsongen fixade han en viktig tvåpoängare åt laget.

– Jag fick pucken från Alexander Steen och lade den bara till rätta och sköt. Som tur var gick den in mellan benen, säger han till nhl.com.

PATRIK BERGLUND IN OVERTIME! THE BLUES COMPLETE THE COMEBACK! pic.twitter.com/LpN8NBosyf — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) March 19, 2018

Blues låg under stora delar av matchen och det var först med 1.22 kvar att spela som kaptenen Alex Pietrangelo kvitterade till 4–4 och tvingade fram en förlängning. Chicagos målfarlige rookie Alex DeBrincat hade slagit till med säsongens tredje hattrick och nått 25 mål innan Pietrangelo räddade bortalaget.

Steen hade 1+1 i matchen. Hans mål fram till 1–2 var det första från hans klubba på över en månad. Senast 34-åringen gjorde mål var 13 februari. Under den mållösa perioden stod han bara för tre assist på 13 matcher.

Chicago – St. Louis 4–5 (2–0 (1–2, 1–2, 0–1)

Chicago: Alex DeBrincat 3 (25), David Kämpf (4).

St. Louis: Alexander Steen (14), Vince Dunn (5), Vladimir Sobotka (11), Alex Pietrangelo (15), Patrik Berglund (10) (Steen).