Han har gjort dunderusccé i Tri-City Storm i USHL under säsongen. Men nästa säsong blir det collegespel för Filip Larsson. Han är klar för spel i Denver University. - Jag har varit ganska säker på det ett tag nu, säger han till Tri-Citys h

Inför förra säsongen lämnade han Frölundas juniorverksamhet för att testa vingarna i USA. Nu har Linus Weissbach gjort collegedebut – och lämnat ett starkt intryck i sin nya omgivning på University of Wisconsin. I debuten blev han nämligen

13 september, 2017

Han fick under trista former lämna sitt tidigare jobb som tränare för University of North Dakotas damlag. Nu har den tidigare förbundskaptenen Peter Elander fått ett nytt collegejobb i USA. Mellan 2001 och 2010 var Peter Elander förbundskap