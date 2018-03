Andreas Martinsen, här i Colorados tröja. Foto: All Over Press

Det har spelat en hel del norrmän i NHL genom åren. Men aldrig i Chicago Blackhawks. Men nu ser det ut som att ytterforwarden Andreas Martinsen blir den första.

Andreas Martinsen, med ett förflutet i allsvenskan med Leksand säsongen 2009/2010, är tänkt att ersätta Matthew Highmore som skadade sig i söndags.

Blackhawks recall forward Andreas Martinsen on an emergency basis, presumably for Matthew Highmore, who was hurt Sunday night. Martinsen has 12 goals and 14 assists in 61 games with the IceHogs. — Mark Lazerus (@MarkLazerus) March 20, 2018

Vad det verkar så kommer det bli NHL-spel med Chicago i nattens match mot Colorado, som han förövrigt gjort 110 NHL-matcher för. Aldrig tidigare har en norrman representerat Chicago Blackhawks.

He will be the first ever 🇳🇴 native to play a game for the @NHLBlackhawks https://t.co/cpCq42YSga — John H. Steinmiller (@jstein1981) March 20, 2018

Martinsen har under säsongen stått för 26 poäng för Rockford i AHL.