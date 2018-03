Förra säsongen blev det 19 NHL-matcher med Boston Bruins. I år har Anton Blidh fått nöja sig med spel i klubbens farmarlag. Men det var fram tills i natt. I hemmamatchen mot Columbus fick Frölunda-exporten spela match nummer 20 i världens bästa liga.

– Säsongen har gått bra. Det har gått förvånansvärt bra nere i AHL, säger Blidh till hockeysverige.se.

TAMPA (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det är ett skadedrabbat Boston Bruins som slåss för förstaplatsen i Atlantic Division. Och ‘den enes död är den andres bröd’, lyder ett ordspråk. I detta fall är det Anton Blidh som har fått ta del av brödet. Eller rättare sagt en ny NHL-chans. I natt fanns han på isen i hemmamatchen mot Columbus Blue Jackets (förlust 4–5 efter övertid).

Blidh är alltså tillbaka i hockeyns finaste rum. För cirka en vecka sedan kallade Bruins upp den svenska forwarden på så kallad ”emergency basis”.

– Det är kul att var här igen. Det är som sagt målet. Jag skrev på här för att vara i NHL och inte i AHL, så det är alltid kul att få chansen, berättade 23-åringen när hockeysverige.se träffade honom två dagar innan säsongens första NHL-match.

För mötet mot Blue Jackets var ingen NHL-debut. Den svenska forwarden spelade redan förra säsongen 19 matcher med Bruins. Men fram till någon vecka sedan har alltså Blidh fått nöja sig med AHL-spel. I Providence Bruins har han gjort 22 poäng (9+13) på 60 matcher.

– Det har gått bra. Det har gått förvånansvärt bra nere i AHL. Jag är inte van vid att göra poäng men det har ändå rasslat till lite.

Hur skulle du annars beskriva din roll i AHL?

– Energi och mycket spel i boxplay. Sedan har vi fyra bra kedjor där nere så alla kan göra mål. Men min kedja i Providence är kanske lite rakare på mål än de här fina passningarna.

Vill Boston Bruins att du ska ha en liknande roll i NHL?

– Det är klart att de vill att man ska åka mycket skridskor, vara hård att möta och lite av det som en fjärdekedja står för. Jag tar den rollen jag får här är upp helt enkelt.



Anton Blidh i Boston Bruins. Foto: Bruce Bennett/Getty Images

Men att även kunna producera i en tredje- eller fjärdekedja är nästan att måste i dagens NHL. Därför passar det utmärkt att Blidh, i AHL, har förbättrat sina offensiva kvalitéer.

– Jag tycker att jag har utvecklas. Jag får mycket speltid och mycket förtroende där nere. Jag har utvecklat det offensiva lite mer här i Nordamerika än vad jag gjorde hemma.

Vad tror du behöver förbättras ytterligare för att ta en ordinarie plats i Bruins?

– Det är ett bra lag här uppe, konstaterar han och funderar.

– Men de vill att man jobbar med att vara stark längs sargen och att vinna sina dueller. Sedan är inte jag någon som ska åka runt och göra massa ”toe drags”, utan jag ska spela enkelt. Men det finns lite att jobba på.

Är det någon spelare man tittar extra på här hos Bruins?

– Jag var som sagt även uppe även förra året, så man kollar på hur (Brad) Marchand med flera jobbar varje dag. Sedan är det ganska häftigt när Rick Nash har kommit till oss. När man var liten åkte man runt med hans TPS-klubba. Det är rätt häftigt att spela i samma lag som honom.



Blidh tillsammans med Andreas Johnsson (höger) i Frölunda. Foto: Daniel Stiller/Bildbyrån

Han har slipat på offensiven mer i Nordamerika än hemma. Och med hemma menar Mölnlycke-sonen Göteborg. Där gjorde Blidh många säsonger i Frölunda, och totalt en och en halv säsong med klubben i SHL. För efter säsongen 2014/15 tog han chansen att spela på andra sidan Atlanten.

Nu gör han sitt tredje och sista år på kontraket med Bruins. Så hur resonerar han kring framtiden?

– Jag har inte tänkt på det så mycket. Just nu är jag här uppe och det är här jag vill vara och i NHL vill jag spela. Hur man tar sig dit får vi se.

Så Frölunda är inget alternativ just nu?

– Det är ingenting jag har tänkt på. Men Frölunda är en jättebra klubb hemma i Sverige och de är bra på att utveckla spelare, det vet jag. Men samtidigt så är det skitbra nere i AHL med Providence också. Jag låter den här säsongen gå så får vi se vad jag har för alternativ.

Men att hjärtat klappar extra för Göteborg-klubben, råder det ingen tvekan om.

– Jag följer Frölunda varje dag. Det är roligt när det går bra för dem.

Kan det bli SM-guld i år igen?

– Jag tror att de slår Malmö med 4-2 i matcher, säger han och ler.

– Men Växjö är bra. Det ska man ge dem. Men jag tror att Frölunda har en växel till att lägga i under slutspelet.

Ryan Donato makes his NHL debut and Anton Blidh subs in for Rick Nash (upper body). #NHLBruins pic.twitter.com/0dKK7sfGWs

— Boston Bruins (@NHLBruins) March 19, 2018