MOT BÄTTRE TIDER? Brynäs lovar förbättrade förutsättningar för klubbens damspelare. Foto: Bildbyrån/Simon Hastegård

Kritiken kring hur illa Brynäs IF har skött sin damverksamhet har varit påtaglig efter säsongsslutet. Nu vill klubben agera för att ge damerna förbättrade förutsättningar.

– Vi är inte nöjda med damverksamheten och hur den ser ut idag, säger styrelseordförande Jürgen Lorenz.

Landslagsstjärnorna Sara Grahn och Anna Borgqvist delade ut svidande kritik i en intervju med Gefle Dagblad. Och i går markerade backen och egna produkten Lina Bäcklin mot Brynäs i en intervju här hockeysverige.se.

Kritiken har varit samstämmig: förutsättningarna för klubbens damspelare har varit undermålig.

– Vi har varit lovade mycket – men så blir det inte som det lovats. Man har ju tappat förtroendet för Brynäs, sade Bäcklin.

Nu ser det ut som om kritiken får konsekvenser. I dag meddelar Brynäs IF att de sätter ihop en arbetsgrupp för att ta itu med problemen. Den kommer att bestå av spelare, medlemmar ur styrelsen och medlemmar ur klubbens ledningsgrupp.

Arbetsgruppen ska ”arbeta fram en handlingsplan för Brynäs tjej- och damverksamhet på både kort och lång sikt”, skriver Brynäs på sin webbsida.

”ENATS OM EN LISTA MED ÅTGÄRDER”

Klubbens styrelseordförande Jürgen Lorenz är en av de som ska sitta i gruppen. Han säger:

– Vi beslutade i styrelsen att direkt bilda den här gruppen och att arbetet med förbättringar ska starta genast, vi är inte nöjda med damverksamheten och hur den ser ut idag. En av nycklarna är att arbetsgruppen innehåller många olika kompetenser, med representanter från ledningsgruppen, styrelsen och framförallt spelare från laget.

Anna Borgqvist är en av spelarna som kommer att ta plats i gruppen. Hon är hoppfull kring initiativet.

– Vi är många spelare i föreningen som har bra erfarenhet och vi har både bra idéer och ett nätverk för att utveckla verksamheten. Nu får vi ett bra forum att göra det i. Vi har redan enats om en lista med åtgärder som vi som spelare såg viktigast att börja med, säger landslagsstjärnan.

Johan Cahling, direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling, kallar initiativet för ”en mycket tydlig handling” och att det ”inte är en massa vackra ord som gäller nu”.

FAKTA: De ingår i arbetsgruppen

Andreas Dackell (styrelseledamot Brynäs IF)

Angelica Östlund (spelare damlaget)

Anna Borgqvist (spelare damlaget)

Caroline Markström (spelare damlaget)

Johan Cahling (direktör för hållbarhet och varumärkesutveckling Brynäs IF)

Jürgen Lorenz (styrelse ordförande Brynäs IF)

Michael Campese (blivande Klubbdirektör som tillträder 7 maj)

Peter Bergström (Styrelseledamot Brynäs IF)