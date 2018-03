KVALSUGEN. Emil Bejmo vill återuppleva fjolårets kvaltriumf – oavsett om Leksand eller Oskarshamn står för motståndet. Foto: Bildbyrån

Medan Leksand och Oskarshamn stångar sig blodiga mot varandra sitter Mora och inväntar sin motståndare i SHL-kvalet. Oavsett vem som vinner gillar Emil Bejmo gillar sitt lags möjligheter att rädda kontraktet.

– När vi spelat på topp den här säsongen har vi varit riktigt bra. Gör vi så kommer det bli riktigt svårt för det laget som vi kommer möta, säger Bejmo till hockeysverige.se.

I kväll inleds jakten på en plats i direktkvalet till SHL då Leksand och Oskarshamn möts. Vinnaren av den duellen får möta Mora om en plats i SHL nästa säsong. Givetvis följer Mora matchserien med stort intresse.

Men när hockeysverige.se når lagets assisterande lagkapten, Emil Bejmo, är det något helt annat som pockar på uppmärksamheten. Beskedet har nämligen just kommit att Mora utnämnt Mats Lusth till ny huvudtränare.

– Jag hoppas såklart han kan göra oss bättre. Mats är från Mora-trakten och det blir perfekt att ta in ytterligare en med stort hjärta för klubben, säger Bejmo som är i Oslo under en för laget ledig dag.

– Nu är jag lite chockad själv över beskedet, så jag har inte hunnit tänka så mycket, men jag är säker på att det kommer gå bra. Han gjorde ett väldigt bra jobb med Malmö när de gick upp i SHL för några år sedan. Det känns bra.

Mora har annars haft en säsong med både höga toppar och låga dalar, vilket gjort att de som nykomlingar slutade näst sist i SHL-tabellen.

– Säsongen har varit upp och ner och väldigt lärorik. Vi gjorde det grymt bra förra säsongen och det var många av oss som följde med för första gången upp i SHL.

– Vi startade den här säsongen riktigt bra. Sedan har det kommit naturligt en liten dipp. Jag tycker att då vi varit bra har vi varit riktigt bra, men vi har inte hittat den här jämnheten som man behöver ha i SHL. Det är vad vi kunde ha gjort lite bättre.

Vad har fattats för att ni ska ha undvikit kvalet och fått den här jämnheten i spelet?

– Det är svårt att sätta fingret på exakt vad vi har saknat. Vi hade givetvis behövt göra mera mål och sådana saker, men vi kanske behöver lära oss när vi möter bra lag, att hålla tillbaka lite grann och inte gå bort oss.

– Alla lag är bra i den här ligan så det gäller att ge dom så lite som möjligt. Vi har bjudit på lite för mycket och inte riktigt klarat av att göra speciellt många mål. I januari eller när det var förlorade vi många matcher med 2–1. Hade vi fått med oss lite poäng där hade säsongen kanske varit slut nu eller rent av något ännu bättre.

Blev det en stor kontrast att byta förra säsongens tränare, Jeremy Colliton, mot Mattias Karlin?

– Ja, givetvis. Jag hade Colliton i tre säsonger så jag kom honom väldigt nära. Jag gillar Karlin och tycker att han gjorde ett kanonbra jobb, men tyvärr fick vi inte med oss resultaten och så här fungerar det i den här branschen. Det är snabba svängar.

Trots turbulens kring tränarbytet – framför allt medialt – tycker inte Bejmo att gruppen påverkades nämnvärt negativt.

– Jag tycker vi skötte det ganska bra. Klart att det blev en del nytt, nya röster när (Johan) Rosén och (Daniel) Hermansson klev in. Alla i laget har varit med ganska länge, även om många av oss är unga, så vet vi att det här är sådant som händer även om man inte vill att det ska hända. Men nu är det som det är.



Nu väntar en duell i bäst av tre matcher mellan Leksand och Oskarshamn, hur ser du på att det är just de två lagen som gör upp om en plats i Direktkvalet mot er?

– Båda lagen har gjort riktigt bra säsonger. Nu har dessutom Oskarshamn gjort en kanon-slutspelsserie och ser riktigt heta ut. Jag har kollat på ett par av deras matcher och dom ser vassa ut.

– Leksand mötte vi förra säsongen och vi vet vad som väntar om det blir dom.

– Vi vet inte vilka det blir och vi kan inte heller påverka det. För oss gäller det att vara så förberedda som möjligt.

Det kan bli Leksand igen, vilka känslor kommer fram hos dig när du tänker på Direktkvalet förra säsongen?

– Det kan bli Leksand eller det kan bli Oskarshamn. Vi får se. Jag förstår att ni vill att jag ska säga att jag helst vill möta det ena eller andra laget, men vi kan inte påverka det. Det blir som det blir och vi ska se till att vara redo den 26:e (mars).

– Men känslor… Hela förra säsongen, det började egentligen redan efter jul, kände jag att det verkligen kunde bli något speciellt. Vi hade en fantastisk grupp hela vägen och alla kände sig delaktiga. Alla hade roller och alla gjorde sitt.

– Samtidigt vet vi att det lag vi kommer att få möta kommer ha samma känsla som vi hade. Det gäller att få bort den känslan ur det lag vi möter för man är svårslagen när nästan allt går sin väg. Det kommer att bli tufft och det är vi fullt medvetna om.

Vilken erfarenhet tar du med dig från förra kvalserien?

– Man går in i en bubbla. Det gör att man inte kommer ihåg allting, vilket är lite synd. Jag kommer ihåg att jag sa till (dåvarande assisterande tränaren Tomas) Mitell inför en tek i egen zon i slutet av sista matchen – alla stod upp i Smidjegrav – och då sa jag till honom ”försök komma ihåg det här”.

– Det var en fantastisk stämning runt om i Mora och i laget. Många i Hockeysverige pratade om oss. Även om jag inte kollade så mycket på tv eller läste i tidningarna så märkte jag att det just var Mora mot Leksand såklart.

– Samtidigt vet vi att det kommer att bli tufft och varje match är superviktig. Det är först till fyra matcher och det är kul med slutspel.

Vad talar för att Mora spelar i SHL nästa säsong?

– Jag tycker att det är mycket som talar för oss. När vi spelat på topp den här säsongen har vi varit riktigt bra. Gör vi så kommer det bli riktigt svårt för det laget som vi kommer möta. Det gäller att få fram den här slutspelsmentaliteten i allihopa. Samtidigt har vi många rutinerade rävar som kommer att kliva fram så det kommer bli bra det här.