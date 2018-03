Chad Billins gjorde två mål i matchen. Foto: Bildbyrån

Linköping blev rejält utskåpade på Hovet i söndags i den första kvartsfinalen mot Djurgården. Idag var det desto jämnare och det var först i den sjätte perioden som Chad Billins kunde sätta 3-2 för hemmalaget och därmed utjämna till 1-1 i matcher.

Det var Linköping som var det starkare laget under den första perioden. Bland annat hade de ett ribbskott från Niklas Persson. Men målen uteblev.

– Jag kände direkt att den tog i ribban. Man blir förbannad när den inte går in, berättade Persson för C More och utvecklade sin syn om den första perioden

– Det är en ganska jämn period med chanser åt båda hållen.

Den andra perioden var inte ens två minuter gammal när den före detta Linköpingsbacken Jesper Pettersson gjorde sitt första slutspelsmål i karriären.

– Det gäller att vi fortsätter pumpa på och maler ner dem. Jag tycker vi tar över matchen ju längre den går, berättade han i den andra pausen.

Linköpings tränare Dan Tangnes var missnöjd inför den tredje perioden.

— Jag tycker inte vi är beredda att betala priset i den andra perioden. Vi måste vinna fler kamper, sa han.

Linköpings kvittering kom snabbt. Jakob Lilja slog in en retur efter ett skott av Chad Billins efter 2:37. Men Djurgården är starka den här säsongen. I powerplay efter en utvusning på Adam Ginning ställde Markus Ljungh Gustav Possler helt fri framför mål. Då gjorde Possler inga misstag och Djurgårdens ledning var ett faktum.

Men Linköping skulle komma tillbaka. Chad Billins kvitterade med exakt tre minuter kvar på klockan och drog matchen till förlängning. Dessförinnan hade Jonas Gustavsson räddat ett två mot noll läge från framstormande Djurgårdare.

En bit in på förlängningsspelet höll ett skott från Linköpings Eddie Larsson på att resultera när sargreturen vållade Adam Reideborn stora bekymmer.

I den första kvartsfinalen lagen emellan blev målvakten Jonas Gustavsson utbytt. I den här andra matchen klev han fram på ett stort sätt för sitt Linköping. Faktum är att båda lagen skapade mycket chanser på övertiden. Men målen uteblev i den första förlängningsperioden.

Det gjorde de också i den andra och det skulle dröja ända till den sjätte perioden när Linus Johansson åkte ut för Djurgården och Chad Billins kunde avgöra i powerplay.

Chad Billins var inblandad i Linköpings samtliga tre mål. Ställningen är nu 1-1 i matcher.