Han har hållit till i farmarlaget Hartford ända sedan JVM. Men nu verkar det som Lias Anderssons NHL-chans kan komma vilket ögonblick som helst.

Med tio matcher kvar av grundserien i NHL kan nu möjligheten till NHL-spel uppenbara sig för Lias Andersson. Han kan nämligen spela nio matcher den här säsongen i NHL utan att det första året på hans kontrakt börja gälla.

Headcoachen Alain Vigneault intervjuas på klubbens hemsida och på frågan om det finns möjlighet Andersson kan bli uppkallad redan till torsdagens match mot Philadelphia svarar coachen ja.

AV said there's a "very good chance" both @liasandersson and @filip_chytil will join #NYR "real soon," with Andersson a possibility for Thursday in Philadelphia. https://t.co/5VIltWKBX8 pic.twitter.com/VhPvGmm8Kf

— New York Rangers (@NYRangers) March 20, 2018