Det var väl rätt väntat.Men nu är det också bekräftat att HV-forwarden Victor Ejdsell avslutar säsongen i Nordamerika.

Victor Ejdsell skrev förra våren på för Nashville Predators och lånades ut till HV71. Precis innan trading deadline byttes dock svensken bort till Chicago och det är till deras farmarlag Rockford 22-åringen nu ansluter för att avsluta säsongen.

Blackhawks forward prospect Victor Ejdsell will be joining the Rockford IceHogs later this week. He'll need to adjust to the smaller rink, but he should help their playoff push.

— Scott Powers (@ByScottPowers) March 21, 2018