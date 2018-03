Han har missat den senaste månaden på grund av en axelskada. Men nu ska Torontos unga stjärna Auston Matthews snart vara tillbaka enligt TSN-journalisten Mark Masters.

Auston Matthews har saknats i Torontos laguppställning sedan den 22 februari på grund av en axelskada. Men till morgondagens match mot Nashville på bortaplan är han tillbaka i uppställningen.

Auston Matthews says he's good to go for tomorrow

— Mark Masters (@markhmasters) March 21, 2018