Pontus Peterström och Skellefteåfansen jublar. Foto: Bildbyrån

Färjestad har inte fått en bra inledning på årets slutspel. Förlust hemma i måndags och idag blev det en ny torsk när Skellefteå kunde vinna med 5-0 och ta ledningen i kvartsfinalserien med 2-0 i matcher.

Färjestad såg ut att få en drömstart tidigt i matchen när Skellefteås målvakt Joni Ortio tappade pucken bakom sig som stöttes in av Färjestadsspelare. Men efter en videogranskning dömdes det bort.

Istället kunde Joakim Lindström efter tio ge hemmalaget Skellefteå ledningen. Pär Lindholm släppte pucken fint till Lindholm som fick på ett kanonskott som gick in bakom Lars Haugen.

Med sju minuter kvar av den första perioden ökade Tim Söderlund på och efter det blev det riktigt känslosamt under återstoden av perioden med ideliga skärmuslingar efter avblåsningarna.

– Vi stör dem inte tillräckligt framför mål. Kampen är bra därute, berättade Färjestads Fabian Zetterlund för C More i pausen.

Det blev ingen drömöppning för Färjestad i den andra perioden. I spel fem mot tre gick Johan Rynos klubba sönder i ett skottförsök och han lyckades inte få kontroll på pucken. Istället tog Skellefteås lagkapten Pontus Petterström tillvara på möjligheten och gjorde 3-0.

— Det är väl inte direkt så att man kommer in och förväntar sig att man ska göra mål när man ska in och döda ett tre mot fem, sa målskytten.

I statistiken räknas dock målet som i spel fyra mot fem eftersom en Skellefteåspelare hann in i samma sekvens.

Adam Pettersson gjorde sedan 4-0 och då bytte Färjestad målvakt från Lars Haugen till Stefan Steen.

I den tredje perioden var matchen rejält avslagen och det kändes som lagen åkte runt och väntade på slutsignalen och match tre i Karlstad på fredag. Joakim Lindström gjorde 5-0 till Skellefteå med åtta minuter kvar av matchen.

— Skön match för oss ikväll, sa Joakim Lindström efter matchen.

— Färjestad är bra. De har många offensiva spelare och vi måste passa oss för deras kontringar.

Skellefteås målvakt Joni Ortio har bara släppt in ett mål på de båda kvartsfinalerna.

— Vi fuskar i många detaljer som blir matchavgörande om man lägger ihop det över 60 minuter. Vårt hemjobb är bedrövligt för tillfället, sa Alexander Johansson efter matchen.

— Vi måste sudda bort vissa saker om vi ska ha en chans, fortsatte han.