Det har varit några spelare från SHL som under dagen blivit klara för att avsluta säsongen med AHL-spel. Föga överraskande kom ikväll beskedet att Luleås burväktare Filip Gustavsson snart sätter sig på en flygmaskin över Atlanten.

Filip Gustavsson har under säsongen spelat på lån i Luleå. Först från Pittsburgh och sedan slutet av februari från Ottawa dit han byttes mot Derick Brassard. Nu har pappersarbetet blivit klart och nu åker Filip Gustavsson över till Ottawas farmarlag Belleville för att avsluta säsongen där.

Senators hoppas på att målvakten ska hinna ansluta redan på fredag när Belleville har bortamatch mot Toronto Marlies. Samma lag möter de på hemmaplan på lördag. Helgen avslutas sedan mot Laval. Det är dock oklart om Gustavsson ska stå i någon av dessa tre matcher.

More good #Sens prospect news today: the necessary paperwork has been completed and goaltender Filip Gustavsson is on his way to North America. The hope is that Gustavsson could be in Belleville as early as Friday.

— Sens communications (@Media_Sens) March 21, 2018