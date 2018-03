Han kom till HV71 inför säsongen och stod för en stark rookiesäsong i SHL. Nu lämnar Pierre Engvall för spel i Toronto Marlies.

Trots att han missade en stor del av säsongen med en nyckelbensfraktur producerade ändå Pierre Engvall 20 poäng på sina 31 grundseriematcher för HV71, dit han anslöt från Mora inför den här säsongen.

The @TorontoMarlies have signed forward Pierre Engvall to a PTO and forward Brady Ferguson to an ATO.#MarliesLive pic.twitter.com/KvLRgD8hJX

— Toronto Marlies (@TorontoMarlies) March 21, 2018