Uppförsbacke i en period. Sedan lossnade det för Djurgården. Med tre mål inom loppet av knappa sju minuter i andra perioden vände man och vann den tredje kvartsfinalen mot Linköping med 4–3.

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Linköping fick något kaotiska förberedelser inför den tredje kvartsfinalen mot Djurgården. Alldeles inför matchen tvingades målvakten Jonas Gustavsson kasta in handduken. Det gjorde att Jacob Johansson kastades in i hetluften mellan stolparna.

Till en början såg det inte alls ut att bekomma gästerna. LHC gjorde en riktigt stark förstaperiod där man fick ned tempot på hemmalagets anfallsspel och kunde hålla sin motståndare på utsidan. Djurgården hade två powerplay som LHC kväste utan större bekymmer.

När LHC sedan fick sin första chans i numerärt överläge smällde det direkt. Henrik Törnqvist sköt 1–0 via en motståndarklubba och skickade östgötarna till pausvila med ledningen.

– Lite flyt där. Jag tar den där typen av mål alla dagar i veckan, sade Törnqvist till C More om första slutspelsmålet i pausen.

Om LHC imponerade med sin disciplin i första perioden var det desto slarvigare i mittenperioden. Djurgården satte allt hårdare press på gästerna och när det väl brast, ja, då gjorde det det ordentligt.

TAFATT FÖRSVARSSPEL AV LHC

Djurgården sköt nämligen tre obesvarade mål inom loppet av 6.48. Alla tre efter mesigt försvarsspel från LHC. Niclas Bergfors kastade in kvitteringen efter att pucken gått mellan både ben och klubbar innan den slank in bakom en skymd Jacob Johansson. Det följdes upp av att Eddie Larsson tappade pucken bakom eget mål och Linus Johansson kunde styrde in 2–1 efter en målvaktsretur – helt övergiven framför mål. Mikael Ahlén följde upp det med att böka in trean efter tafatt försvarsarbete av LHC-spelarna framför Johansson. LHC:s hopp tändes när Ken Andre Olimb stötte in en reducering på Daniel Olsson Trkuljas förarbete mindre än en minut efter Ahléns mål.

Tredje perioden blev tempofylld och intensiv. Med ett rykande handledsskott alldeles innanför stolpen gjorde Axel Jonsson Fjällby 4–2 efter Patrik Lundhs förarbete. Ett mål som Johansson i kassen antagligen vill ha tillbaka då han var oskymd. LHC svarade med ett reduceringsmål när Andrew Gordon höll sig framme och petade in pucken.

Linköping tog ut målvakten och jagade kvittering, men kom aldrig ikapp. 2–1 till matcher i Djurgårdens favör inför lördagens fjärde kvartsfinal i Saab Arena.