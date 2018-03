Vitali Kravtsov i handgemäng med en motståndare tidigare under säsongen. Foto: IBL

Han har ögonen på sig inför sommarens NHL-draft och man kan inte säga annat än att hockeylivet leker för Vitali Kravtsov för stunden. Nu håller han på att slå rysk slutspelshistoria.

Vitali Kravtsov spås att gå i någon av topprundorna i sommarens NHL-draft. Under KHL-grundserien för Traktor Chelyabinsk bidrog 18-åringen med sju poäng på 35 matcher. Men under slutspelet har högerforwarden fullkomligen exploderat och har just nu gjort sex mål och fem assist på nio matcher.

UPP TILL TREDJE PLATS

Gårdagens två assists i den fjärde kvartsfinalen mot Linus Omarks Salavat Yulaev (seger 4-1) gör att Kravtsov avancerade upp till tredje plats på flest poäng i ett och samma slutspel av juniorspelare i Ryssland genom tiderna. Med de två assisten tog han sig förbi de meriterade spelarna Oleg Kvasha, Alexei Yashin och Yevgeni Kuznetsov.

Ställningen i matchserien mellan Traktor och Salavat är just nu 2-2 och det innebär att Kravtsov har minst två chanser till på sig att avancera ytterligare då Evgeni Malkin ligger tvåa fyra poäng framför. Upp till ettan Maxim Afinogenov är det sedan ytterligare en poäng.