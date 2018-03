Jonas Engström jublar efter ett av sina mål ikväll. Foto: Bildbyrån

Leksand åkte till Oskarshamn med chans att avgöra matchserien och avancera till direktkval mot SHL. Men hemmalaget ville annorlunda och kunde vinna med 4-1.

Bortalaget Leksand drog på sig två utvisningar för för många spelare på isen innan åtta minuter hunnit passera av matchen. Utdelningen för Oskarshamn uteblev då, men skulle komma lite senare i perioden när lagkaptenen Jonas Engström fick på en kalasträff efter en kontring.

– Jag får en bra pass. Kul att den går in under armen, sa målskytten till C More.

Men det var inte nog där. 13 sekunder senare gick Engström runt köksvägen och la in en puck som målvakten Robin Rahm olyckligt stötte in i eget mål. Detta efter att Oskarshamn satt hög press på Leksand.

– Det är lite flyt att den går in under benet, sa Engström och fortsatte förklara Oskarshamns fina första period.

– Det är bra tryck här på hemmaplan. Det har vi hjälp av också.

Leksands lagkapten Jesper Ollas hade synpunkter på sitt lags spel inför den andra perioden.

– Jag tycker vi har koll på det de första tio. Sen får de fast oss i deras forecheck. Det gäller att vara snabb med pucken det första du gör.

Men Oskarshamn fortsatte att trumma på och med nästan halva matchen spelad gjorde Lucas Elvenes mål efter en kalaspassning från Marcus Björk.

– Det är bara fortsätta så som vi gjort och inte tumma på någonting, sa Elvenes om receptet som gällde inför den tredje perioden.

I den tredje perioden uppträdde Leksand odisciplinerat och ofokuserat till en början. Men efter 14:25 vispade Emil Bemström in en puck som gav Leksand energi igen. Dock kom de inte närmare än så. Istället avslutade Marcus Björk målskyttet i matchen när han lastade på en rejäl kanon från blålinjen i powerplay.

— Nu har vi jämnat ut serien och det är en match kvar som vi ska ta, sa målvakten Christoffer Rifalk.

— Det är enkelt när alla jobbar åt samma håll, berättade han om dagens seger.

Ställningen är nu 1-1 i matcher i bäst av tre.