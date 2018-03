JOBBIG DAG. Linjedomaren Steve Miller hann både bli tacklad och skuren i Pittsburgh. Foto: Skärmklipp/Sportsnet

Snacka om att ha en tuff kväll på jobbet. Linjedomaren Steve Miller hann bli både tacklad och skuren av en skridsko under nattens match mellan Pittsburgh och Montréal.

”I’m not even supposed to be here today!”

Den klassiska repliken från kultfilmen Clerks ekade antagligen i linjemannen Steve Millers huvud i natt. Han skulle egentligen inte ha varit på isen i mötet mellan Pittsburgh Penguins och Montréal Canadiens i PPG Paints Arena. Snöovädret som dragit in över östra USA tvingade honom dock att kliva in och döma matchen eftersom den ordinarie linjedomaren inte kunde ta sig till arenan.

För Millers del blev det något av en mardrömsmatch. Innan Penguins hade vunnit matchen med 5–3 hade han både hunnit bli tacklad och skuren av en skridsko. Trots det lyckades han slutföra matchen efter en del reparationer.

Han hamnade först i vägen för Pittsburghs Jake Guentzel när denne tacklades av Montréals Paul Byron tidigt i den andra perioden. Där kom han antagligen undan med några blåmärken.

Lika lyckosam var han inte i slutet av samma period. I samband med ett Montréalbyte råkade han oturligt nog få en av spelarnas skridskoskenor över ena handen. Miller kastade sig av isen och fick handen sydd. Efter att ha missat ett par minuter var han tillbaka i den tredje perioden för att slutföra matchen.