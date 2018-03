Oscar Dansk är tillbaka i NHL. En skada på Vegas Golden Knights målvaktsstjärna Marc-Andre Fleury har gjort att NHL-klubben kallat upp svensken från AHL.

Oscar Dansk har haft en märklig säsong sedan han skrev på för Vegas Golden Knights i NHL. 24-åringen hann bara spela en AHL-match för Chicago Wolves innan han kallades upp till NHL när klubben fick flera målvaktsskador på en och samma gång i höstas.

Dansk storspelade för Golden Knights och utsågs till Veckans första stjärna i NHL efter att ha stoppat 94,6 procent av skotten på fyra NHL-matcher. Sedan drabbades han mycket olägligt av en underkroppsskada som höll honom borta från spel i tre och en halv månad. Comebacken skedde först i mitten av februari.

Efter stabilt spel i AHL, där han gjort elva matcher och stoppat 91,6 procent av skotten, väntar en ny sejour i NHL. I natt kallades Dansk upp av Vegas Golden Knights för att ersätta Marc-André Fleury, som fick ett skott på masken i senaste matchen mot Vancouver.

Fleury har missat 25 matcher med en hjärnskakning tidigare den här säsongen, men enligt rapporterna ska han ha klarat sig lindrigt undan den här gången. Eventuellt är han tillbaka i spel redan fram emot helgen.

Vegas Golden Knights ställs mot San José Sharks på bortais i natt.

Goaltender Oscar Dansk has been recalled by the @GoldenKnights on an emergency basis.🕺https://t.co/ygjGwGgoEI

— Chicago Wolves (@Chicago_Wolves) March 21, 2018