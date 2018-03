Jubel efter Skellefteåmål. Foto: Bildbyrån

Skellefteå stormar mot semifinal. I kväll krossade man Färjestad med 4-1 efter att ha gjort tre mål på sina fem första skott.

– De får billiga mål. Det grinar emot, säger Färjestads Joakim Nygård.

De flesta var överens om att serien mellan Skellefteå och Färjestad skulle bli den mest ovissa och kanske den längsta. Nu ser den i stället ut att ta slut först av samtliga. Skellefteå har nämligen 3-0 i matcher (och 12-2 i målskillnad på dessa) efter kvällens nya storseger.

Det var en alldeles osannolik effektivitet i början av matchen som grundlade segern. Skellefteå gjorde nämligen tre mål på sina fem första skott. Tim Söderlund inledde målskyttet i den första perioden. Han tog pucken och gled bara igenom Färjestads försvar innan han överlistade Stefan Stéen, som vaktade Färjestads kasse.

– Det var gata mellan backarna så det var bara att gå i och skjuta, sade han till C More.

– Skönt och viktigt att få in 1-0. Färjestad började ganska hårt på oss. Sen kommer vi in i det mer och mer, tycker jag.

SEGERRYCK I ANDRA PERIODEN

I den andra akten var det Sebastian Ohlsson och Jimmie Ericsson som utnyttjade Färjestads slappa försvar och gav laget 3-0. Därefter byttes Stefan Stéen ut och ersattes av Lars Haugen.

Färjestad fick lite ny luft när Joakim Nygård slängde in en puck på kassen, som märkligt nog smet in vid den första stolpen. Men innan perioden var över kom 4-1 från Bud Holloway.

– Det är lite frustrerade. Det går inte vår väg.

– Det är kul att spela, mycket folk och bra stämning. Men vi behöver slita jätte ,jättehårt för våra mål. De får billiga mål. Det grinar emot, säger Nygård.

KAN AVGÖRA HEMMA

I slutperioden kontrollerade Skellefteå händelserna. Färjestad hade varken ork eller skicklighet för att göra match av det hela utan det blev i stället sönderryckt med en mängd utvisningar.

Västerbottningarna har en mycket oväntad 3-0-ledning i matchserien och kan säkra avancemang redan på söndag hemma i Skellefteå Kraft Arena. Frågan är dock om storstjärnan Joakim Lindström är med då. Han hamnade i strålkastarljuset efter en omdiskuterad tackling på Oskar Stéen.

För Färjestads del utgick Dick Axelsson med nacksmärtor efter en smäll i slutminuterna av matchen.