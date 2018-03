Inför säsongen var det kanske inte så många som tippade på New Jersey som ett slutspelslag. Men de är god väg att sno åt sig en plats. Inatt kom en viktig seger på bortaplan mot Pittsburgh med 4-5 efter övertid.

Ifjol tog New Jersey Devils bara 70 poäng totalt under NHL-säsongen. Efter nattens seger mot Pittsburgh har de redan tagit 84 och är på god väg att ta sig till slutspel för första gången sedan 2012.

Stor hjälte i nattens seger mot Pittsburgh på bortaplan blev Taylor Hall som utöver två assist även avgjorde tillställningen 27 sekunder in på övertidsspelet.

— Du vet hur mycket skicklighet de har där ute och du vet att de är offensiva killar och hur de kommer att tänka. Jag såg en chans att ta en liten bit och komma bakom dem. Jag hoppades bara att Nico skulle vinna sin kamp och det gjorde han, sa Taylor Hall till media efter matchen.

Hear from the #NJDevils following Friday's emotional 4-3 OT win over the Penguins.

Hynes: https://t.co/Po1Bb3i56y@Hallsy09: ⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/FjqSCYJQgT

— New Jersey Devils (@NJDevils) March 24, 2018