Tidigare i år gick hans pappa hastigt bort och Edmontons back Adam Larsson sa tidigare i veckan att han inte kände sig psykiskt redo för att spela hockey-VM senare i vår. Men efter ett samtal med förbundskapten Rikard Grönborg verkar han ha ändrat sig.

Det är Edmonton-journalisten Bob Stauffer som kommer med uppgifterna på Twitter om att Adam Larsson ska spela i hockey-VM senare i vår. Detta efter ett samtal med förbundskapten Rikard Grönborg.

Adam Larsson har tidigare uttryckt sig positiv till spel i VM, men efter pappa Robert Larssons tragiska bortgång kände han att det kunde bli för mycket.

— Jag har funderat, men jag tror faktiskt inte att det blir något. Det känns som att jag har för mycket. Jag vet inte om jag är psykiskt redo för att förlänga säsongen med två månader efter allt som har hänt, berättade Larsson för hockeysverige.se efter lagets bortamatch mot Tampa Bay för en knapp vecka sedan.

Men nu ser det alltså ut som att det blir VM-spel trots allt för 25-åringen.

Rikard Gronborg, Head Coach for Sweden was in Ottawa on Thursday and met with Adam Larsson.

Larsson will play for Sweden at upcoming WHC

— Bob Stauffer (@Bob_Stauffer) March 24, 2018