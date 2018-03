Leksand Daniel Bertov vet vad han tror blir avgörande i dagens superviktiga match mot Oskarshamn. Foto: Ronnie Rönnkvist och Bildbyrån

I eftermiddag ska det avgöras vilket av Leksand och Oskarshamn som kommer få möta Mora i en matchserie om att ta en plats i SHL nästa säsong. Så här långt har lagen vunnit varsin match. Leksand hemma efter förlängning med 4-3 och Oskarshamn hemma med klara 4-1.

— Jag har en riktigt bra känsla i kroppen, säger Leksands back Daniel Bertov till hockeysverige.se inför eftermiddagens avgörande.

En av matchseriens bästa spelare så här lång har varit Leksandsbacken Daniel Bertov.

– Jag tycker att vi var klart bättre i den första matchen och Oskarshamn var klart bättre i den andra matchen så 1-1 är i all fall ett rättvist utgångsläge inför sista och avgörande, säger Bertov till hockeysverige.se och fortsätter:

– Oskarshamn är skickliga, har många bra backar och hittar bra utvägar från framförallt egen zon. Dom hittar mitten mycket. Det gäller att vi spelar med en bra placerad trea så vi kan störa deras uppspelsfas lite.

– Dom har bra fart på rören, men det känns som dom inte har något strukturerat spel i anfallszonen. Deras killar kör på bra och det är faktiskt svårt att möta dom ibland.

Vad skiljer lagen åt spelmässigt som du ser det?

– Det är två riktigt skickliga lag annars hade vi inte varit här i dag. Jag känner att skillnaden är att vi ska vara lite mer spelförande och styra matchbilden. Nu såg det inte ut så senast, men det är vad vi strävar efter.

TRE UTVISNINGAR

Leksand drog på sig inte mindre än tre utvisningar tack vare att laget hade en spelare för mycket på planen. Det här är något som Leksandsbacken är kritisk till.

– Det är inte acceptabelt. Speciellt inte i dom lägena i matchen. Starten är jävligt viktig i sådana här tajta och jämna matcher som det är nu. Vi drog på oss två stycken sex man i första perioden. Det här gör att dom får lite momentum, skapar energi och kommer in matchen lite lättare än vad vi hade hoppats på.

– Det här är inte riktigt okej från vår sida och det ska bli garanterat bli bättre till den avgörande matchen.

Är det räknefel eller varför blir det så där?

– Det är svårt att säga. Ibland blir det missförstånd i båset, men sedan kanske det är nerver som spelar in. Jag har ingen aning och kan inte riktigt relatera till det eftersom jag inte brukar vara den som hoppar in fel även om jag nog också har gjort det felet någon gång.

– Som du säger så kanske det blir räknefel ibland eller att man missuppfattat något i båset och tror att man ska in. På något vis känns det som att det blir sex man lite oftare när det är tajta matcher, men jag vet inte varför.

Stundtals i senaste matchen såg Leksand lite energilösa ut, hur upplevde ni spelare det här?

– Vi fick en lite dålig start med några onödiga utvisningar och så vidare. Det tar energi. Jag tycker att vi kommer ut starkt i andra perioden. Sedan dödas vår energi lite i andra då Oskarshamn får göra 3-0, vilket givetvis var tufft för oss.

– Det har varit lite så här hela säsongen. Vi har verkligen haft superhöga toppar, men vi går ner oss lite för mycket i matcherna och, som du säger, blir lite energilöst. Det syns väl lite då. Men jag kan inte peka på vad det är, men det gäller absolut att hitta en jämnhet.

HAR EN BRA KÄNSLA

I eftermiddag väntar alltså avgörandet i Tegera Arena och Daniel Bertov känner sig optimistisk inför matchen.

– Jag har en riktigt bra känsla i kroppen. Det är hemmaplan, vi har bra förutsättningar och vi hade en bra träning i morse. Det gäller att komma ut och spela vårt spel, ta tag i taktpinnen från start. Jag tror att starten kommer att vara avgörande faktiskt.

Är vinnaren av initiativet nyckeln för det lag som ska vinna den här duellen?

– Det tror jag absolut att det kommer bli.

Per Kenttä, Oskarshamns sportchef, sa i en intervju med hockeysverige.se ”Våra fans kommer att ställa till med ett helvete för Leksand”. Vad kan Oskarshamn förvänta sig när dom kommer till Tegera Arena?

– Det kommer bli en härlig inramning och tuff match. Oskarshamn är ett bra lag och vi är ett bra lag, men vi ska stå upp så bra vi kan. I Tegera har vi alltid stödet och publiken med oss. När vi får den här häftiga inramningen som det kan bli där så kommer vi bli svårslagna.