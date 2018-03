I torsdags möttes de i KHL-slutspelets längsta match genom tiderna. Idag avgjordes matchen mellan Jokerit och CSKA på full tid när Moskvalaget avancerade vidare till semifinal i Gagarin Cup.

CSKA Moskva kunde på bortaplan vinna med 3-4 sedan Jokerit varit i ledning en bit in på den andra perioden då John Norman gjorde 3-2.

Men CSKA krånglade sig ur greppet och det innebär att Jokerit, med finska supertalangen Eeli Tolvanen i laget är utslagna. Vad det verkar så kommer nu Tolvanen dra över till NHL och Nashville.

I CSKA Moskva finns svenske målvakten Lars Johansson.

Jokerit has been eliminated from the KHL playoffs. Eeli Tolvanen is now free to sign with the Predators as is expected. https://t.co/vJGskb4OlM

— Adam Vingan (@AdamVingan) March 24, 2018