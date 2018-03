Häromdagen nåddes vi av det hemska beskedet att Erik Karlsson och hans fru Melinda förlorat sitt barn som var beräknat att födas i april. Idag var svensken tillbaka på is.

Erik Karlsson och hans fru Melinda väntade parets första barn. I tisdags kom beskedet att de hade förlorat sin son som beräknades födas i april. I torsdags kom paret Karlsson med ett uttalande på där de tackade för allt stöd i denna svåra stund.

Idag berättar journalisten Bruce Garrioch att Ottawa Senators svensk är tillbaka på isen i samband med Senators morgonvärmning. Ottawa möter idag Carolina hemma, men det är oklart om Karlsson ska spela den matchen.

Erik Karlsson is on the ice this morning.

— Bruce Garrioch (@SunGarrioch) March 24, 2018