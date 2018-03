Patrick Galbraith. Foto: Henrik Skoglund

Han har sex säsonger bakom sig i Sverige med spel för olika klubbar. Den här säsongen har dansken Patrick Galbraith vaktat Nottinghams kasse i EIHL – och det har han gjort med bravur. För hockeysverige.se berättar målvakten om livet i England. Men också att han hoppas lite extra på Karlskrona i SHL-kvalet.

— Det skulle kosta lite mer för Karlskrona om de skulle åka ur, säger han.

SHEFFIELD (HOCKEYSVERIGE.SE)

Han har precis duschat och bytt om efter matchen förra lördagen borta mot Sheffield i FlyDSA Arena. 60 skott lastades mot den 32-årige Nottinghammålvakten som bara släppte två förbi sig inför över 8 000 åskådare.

– Det var kul att spela här, det var min första match från start i Sheffield. Jag har spelat mot dem i Nottingham men det var kul att komma in här. Bra drag härinne, de är engagerade, berättar Patrick Galbraith för hockeysverige.se men lägger också till att hans egna nuvarande hemmaarena i Nottingham kan vara livligare i samband med match.

– Vår arena är lite mer intim än vad den här är, vi får ändå in 7 000 personer och när det är drag där är ljudvolymen högre.

– Det finns ingen hejarklack så som vi är vana vid från Sverige och Danmark. Det beror lite mer på hur det går i matcherna. Även om det är derbymatch, händer det inte någonting så kan det bli lite stilla. Men en match som ikväll, då var det bra drag.

TOG UPP KARLSKRONA

Säsongen 2014/2015 skrällde sig Karlskrona hela vägen upp till SHL. En av de mest bidragande orsakerna till det var målvakten Patrick Galbraith som stängde igen i direktkvalet mot Västerås. Men säsongen efter i SHL blev inte riktigt lika lyckad för burväktaren och när Johan Holmqvist anslöt i mitten av säsongen fick dansken lämna.

Ny adress blev istället Krefeld i tyska DEL. En klubb han fick lämna efter förra säsongen.

– Jag trivdes jättebra där och gillade den tyska hockeyn. Det var ingen import som fick vara kvar. Vi slutade på 14:e plats av 14 lag och då är det ganska givet att det får konsekvenser för målvakten, konstaterar han.

TOPPLAGEN SPELAR TOPPHOCKEY

Hur kommer det sig då att Patrick Galbraith hamnade i England och Nottingham, där han bland annat är lagkamrat med Erik Lindhagen, av alla ställen? Ett val han förövrigt inte sörjer.

– Jag är positiv. Jag hade hört jättemånga bra saker innan jag kom hit, men visste inte hur det var. Jag satt i oktober och hade inget jobb. Så det blev som en grej man skulle göra för att bevisa något för sig själv, berättar han och fortsätter att beskriva den, för oss, exotiska ligan EIHL.

– Möter man lag som Sheffield, Cardiff och Belfast så är det topphockey. Det är annorlunda, men det är hög nivå. Det finns mycket positiva saker och säga och vi har proffsiga förhållande precis som på alla andra ställen jag varit på.

Klassen på den brittiska hockeyn visades under höstens CHL-spel där Nottingham vann sin grupp före bland andra TPS Åbo. Men i gruppspelet var inte den danske målvakten med, han anslöt senare. Men han menar på att Europaframgången hjälpte honom att komma in i det hela.

— Jag fick en riktigt bra start. Jag kom in när laget var riktigt vassa. Precis när vi hade gjort succé i CHL och laget tog med sig det in i serien. Sen fick jag komma in och spela varannan match där och fick ett bra lag framför mig. Det studsade med och allting. Sen blev jag skadad i december och var borta tre veckor.

LEDER MÅLVAKTSLIGAN

Den skadan kom Patrick Galbraith tillbaka ifrån i gott slag och just nu, med bara två omgångar kvar av grundserien leder han målvaktsligan gällande räddningsprocent. Utöver det finns han med i toppen av många andra ligor. Men trots succén är han inte helt nöjd ännu med sin säsong. Han vill vinna en titel också i kommande playoff.

– Just nu är jag, jag är inte nöjd för vi har ett playoff att spela, men jag tycker det har gått bra.

Nästa säsong?

– Det är lite oklart. Det är lite konstigt för man är inte van att spela en sån här lång serie, vi har inte ens börjat slutspelet än. Så det är lite konstigt men jag försöker hålla undan tankarna på nästa säsong tills man är klar, om det inte dyker upp något.

– Just nu är jag ganska öppen, jag trivs där jag är. Vi får se.

– Givetvis vill man gärna tillbaka till de högre ligorna, men samtidigt förstår man också. Jag är 32 år gammal och när man tappar sin plats i en hög liga, jag var i Tyskland senast, det är svårt att få tillbaka den då. Men kommer det något erbjudande är jag givetvis sugen på det.

MÅNGA VÄNNER KVAR I SVERIGE

Björklöven, Leksand, Frölunda, Oskarshamn och Karlskrona har 32-åringens klubbadresser varit i Sverige. Han berättar att han fortfarande har många vänner kvar från sin tid här.

– Jag har bra minnen från alla ställen jag varit på. Det går inte alltid lika bra i hockeyn, men det bredvid har alltid varit jättebra. Jag har trivts jättebra i Sverige.

Den största framgången i Sverige kom i Karlskrona när de gick upp i SHL 2015.

– Jag hade två bra år där. Vi gick upp och det var en magisk resa. Vi hade världens bästa gäng där två år på raken och det är inte ofta man ser det att man kan samla en trupp två år i rad som vi hade där.

– Det är bland de bästa kompisarna jag har de killarna där, både importerna och svenskarna.

Hur går det i SHL-kvalet mellan Karlskrona och Timrå?

– Det är svårt att säga. Jag följer Timrå mycket tack vare att Peter Hirsch (målvaktstränare) är där. Men jag har inte sett en enda match av SHL och allsvenskan den här säsongen.

– Jag hoppas de klarar sig, men samtidigt hoppas jag också att Peter får succé med sina målvakter, säger han och skrattar.

– Timrå som klubb kanske har ett par år till som topplag, det skulle kosta lite mer för Karlskrona om de skulle åka ur. Så jag hejar på dem, konstaterar han till slut innan vi måste avbryta intervjun då Nottinghams spelarbuss är i full färd med att lämna FlyDSA Areana.