Sune Bergman. Foto: Bildbyrån

Igår slogs Sune Bergmans Frisk/Asker ut ur det norska slutspelet av Storhamar efter att Jacob Berglund avgjort. Efter matchen var den svenske tränaren arg – rejält arg då han menade att domarna förstört hans lags chanser till seger.

Sune Bergman, med tränarmeriter från bland annat HV71 och Leksand i Sverige, har de sex senaste säsongerna tränar Frisk/Asker i den norska ligan. Inför gårdagens femte semifinal mot Storhamar låg hans lag under med 3-1 i matcher. Men den här femte matchen drog de till övertid och hade faktiskt en avgörande puck inne – som dömdes bort då domarna ansåg att den träffat på Frisk/Asker-spelaren T.J Fosters hand och sedan gått in i mål.

— De hävdar att pucken träffar handsken, men jag har ett puckmärke på armen, sa den bestulne matchhjälten till klubbens hemsida efter matchen.

— Det är första gången under min 50-åriga karriär jag hör att en spelare försöker styra in ett slagskott med handen, sa en uppgiven Sune Bergman till samma hemsida.

SVENSKEN AVGJORDE

Istället var det Storhamars Jacob Berglund som kunde avgöra i den femte perioden och ta sitt lag till final. Sune Bergman var allt annat än glad efter matchen när han intervjuades av norska TV2.

— Med tanke på att de spelar med nio utlänningar, två på läktaren och att vi har hela etablissemanget mot oss. Först såg de till att byta ut två helt fantastiska domare, det har de aldrig gjort förut, och så dömer de bort ett mål som tar på armen, han har ett puckmärke kvar.

Enligt Sune Bergman var det en jämn matchserie som lika gärna hade kunnat gå till Frisk/Askers favör och besvikelsen över uttåget är stort.

— Jag är oerhört besviken och tycker jävligt synd om grabbarna som verkligen har kämpat. Jag skäms nästan över domarna när de gör så här, det är ju så jävla tydligt.

TV2: Fick du någon kommentar i pausen mellan den fjärde och femte perioden?

— Nej, de är ju livrädda.