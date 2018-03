Dick Axelsson och de övriga fick jubla. Foto: Bildbyrån

Färjestad lever. De vann måstematchen med 3-1 och reducerade till samma siffror i kvartsfinalserien. Dick Axelsson blev matchvinnare.

– Vi bjuder inte dem på någonting, säger segerskytten.

Skellefteå hade idag chansen att som första lag säkra en plats i semifinalserien. Men så blev det inte. Färjestad, som bara hade gjort två mål på de inledande matcherna och inte ens haft ledningen någon gång, vann måstematchen på bortaplan.

Det var Ilari Melarts 1-0 som satte tonen för matchen. Den finske jätten dunkade på ett slagskott som styrdes i mål via Skellefteås back Johan Alm.

– Det känns bra att göra mål på Ortio. Jag har haft ett par bra skott tidgare men de har inte gått in. Nu hade jag lite lycka på min sida, säger Melart till C More.

1-0 var resultatet inför slutakten. Då slog Färjestad till i en kontring och gjorde 2-0. Dick Axelsson var den som överlistade Ortio den gången.

– Det är otroligt skönt för självförtroendet. Lurar målvakten och lägger den i krysset, säger Dick.

KONTROVERSIELLA DOMSLUT

Skellefteå skapade sedan ordentligt liv i matchen när Jesper Olofsson reducerade till 2-1 i powerplay. Målet föregicks av en lång videogranskning för en eventuell offside i målgården. Bara minuter tidigare hade hemmalaget dessutom fått ett mål bortdömt för offside. Linjedomaren friade – men domarkvartetten ändrade sig och dömde bort målet. Ett korrekt beslut skulle reprisbilderna visa.

Skellefteå tryckte på mot slutet men fick inte in 2-2. I stället gjorde Alexander Johansson 3-1 i tom kasse.

– Det är surt såklart. Vi gör ett bra försök på slutet och spelar aggressivt, säger tränaren Bert Robersson efter förlusten.

– Vi tar för få avslut, fortsätter han.

”OTROLIGT BRA BORTAMATCH”

Han menar dock inte att laget tog enkelt på uppgiften efter de tre inledande segrarna.

– Det är definitivt inte bekvämlighet. Vi har en jäkla respekt för att vinna hockeymatcher den här tiden på året. Herregud.

Dick Axelsson var mycket nöjd med matchen.

– Vi bjuder inte dem på nånting. Då har de inte så mycket. Det var en otroligt bra bortamatch.

– Vi sänker självförtroendet lite på deras målvakt.

Match fem spelas i Karlstad på tisdag.