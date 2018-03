Rhett Rahkshani och Malmö fick igång sitt powerplay Foto: Bildbyrån

Klyschan ”ett bra powerplay vinner matcher” föll väl ut för Malmö som gjorde båda sina mål i den fjärde kvartsfinalmatchen mot Frölunda i numerärt överläge.

– Det är ofta det som gör skillnad om man vinner eller inte, säger Malmös forward Rhett Rakhshani till Hockeysverige.se

MALMÖ (HOCKEYSVERIGE.SE)

Att Malmö Redhawks har ett bra powerplay vet de flesta i hockeysverige vid de här laget. Förra säsongen slutade de femma i grundserien och den här säsongen hamnade laget på fjärde plats efter att ha gjort mål på lite mer än vart femte läge. I årets slutspel hade det däremot gått trögare. På sex försök efter de tre första kvartsfinalmatcherna mot Frölunda hade de ännu inte fått nätkänning i spelformen. Men i match fyra small det två gånger om under matchens första 6:22.

– Vi var ganska bra senast också, skapade chanser men lyckades inte få pucken i nät. I kväll kom dem och det var skönt att få ”the monkey of our backs, säger Rakhshani.

Amerikanen låg bakom bägge målen. Redan efter 37 sekunder, med Frölunda-backen Adam Almquist utvisad för hakning, hamnade hans tänkta skott perfekt för Frederik Storm som vispade in en backhand över axeln på Frölundas målvakt Johan Gustafsson. I lagets tredje powerplay var det dags igen. Rakhshani spelade pucken till Nils Andersson som laddade från taket och tryckte in 2-0.

– Jag har haft några möjligheter så det är är såklart skönt att få göra poäng och bidra. Jag gillar att hjälpa laget att göra mål. Så länge jag gör det spelar det igen roll om det är assist eller mål, menar Rakhshani efter sina två assist.

”Pratar varje match”

Drömöppningen räckte för Malmö som sedan höll undan och vann med 2-1 vilket kvitterade matchserien mot Frölunda till 2-2.

– Det kan göra stor skillnad i ett slutspel. Det är så tuffa matcher och kan man få igång ett moment som det så är det ofta det som gör skillnad om man vinner eller inte. Förra matchen var det deras PP som var vasst i dag var det vårt, säger Rakhshani.

Trots de uteblivna målen i spelformen var Rakhshani inte särskilt bekymrad efter de tre första matcherna. Självförtroendet i spel fem-mot-fyra är högt i Malmö oavsett om det blir mål eller inte och efter söndagens match är de återigen uppe på 20 procent, alltså mål på vart femte försök.

– Vi pratar efter varje match oavsett om vi får in pucken eller inte. Vi gjorde inget speciellt annorlunda idag än vad vi brukar. Vi kanske tryckte på lite hårdare vilket gjorde att vi fick utdelning, säger Rakhshani

Tror på samma matchbild

Även lagets tränare Peter Andersson var nöjd med powerplayspelet, men också att laget lyckades hålla i sin ledning och inte tappa som de gjort i två av de andra tre matcherna.

– Den tredje perioden är riktigt bra. Vi vårdar puck och håller dem på utsidan. Vi spelar bra och offrar oss och naturligtvis är det skönt att få hålla undan, säger Andersson.

Matchserien är nu lika på två inför nästa match i Göteborg på tisdag. Segraren där får matchboll och Rakhshani tror inte på något annat än att det återigen blir en jämn match där de små detaljerna kommer bli avgörande.

– Det kommer nog bli precis samma. Det är en tight serie. Det är bara uddamålsvinster. Varje centimeter räknas och kan du vara lite bättre på något har du en fördel, avslutar amerikanen.