Linus Hultström. Foto: Bildbyrån

Han kom till LHC som 16-åring och tillhörde organisationen i sex år innan flyttlasset, via 48 matcher hos Leksand, landade i Djurgårdens IF. Under lördagen blev Linus Hultström huvudpersonen när hans Djurgården sänkte LHC.

Mycket har hänt sedan tiden i Linköping och Linus Hultström är redo för mer.

LINKÖPING (HOCKEYSVERIGE.SE)

Från Djurgårdens omklädningsrum dunkar musiken igenom väggen. I korridoren utanför detsamma råder febril aktivitet när materialförvaltarna går i skytteltrafik ut till lagbussen. Inifrån arenan hörs sånger från bortalagets supportrar som firar lördagens skalp. Tre segrar, men än är man inte i hamn.

FICK SIN FOSTRAN I LINKÖPING

Mitt i allt står Linus Hultström, Vimmerbysonen som fick sin hockeyfostran i Linköping. Han nyss sänkt sitt forna lag med två typiska Hultström-missiler och precis avslutat en radiointervju. Totalt blev det 117 matcher (i grundserie och slutspel) i LHC’s A-lag mellan 2011-2014 och sedan 2015 är han bofast i Djurgårdens trupp – och deras powerplay. Med ett slagskott värdigt en NHL-arena har Hultström gjort 75 poäng, varav 24 mål, på 140 matcher i Djurgårdens blå färger. 22-åringen som lämnade Linköping har blivit 25. Från ung och orutinerad till att stå med båda fötterna på jorden.

Nu ska man inte jämföra lag sådär, men spelmässigt för din del: Vad är den stora skillnaden hos dig sedan du kom till Djurgården?

– Jag vet vad jag är bra på och vad jag är mindre bra på. Jag får utrymme att göra mitt, offensivt. Jag ska vara med och styra powerplay, säger Hultström med eftertryck och ett leende. Samtidigt är jag ju äldre. Jag har blivit mer mogen i mitt spel överlag.

Svaret kommer fort, men känns ändå genomtänkt. Det märks tydligt att han trivs i sin omgivning. Han är bekväm.

Hur är det att tysta dina gamla lagkamrater, och fans för den delen, såhär i slutspelstider?

– Nja, det känns inget extra egentligen. Det har gått bra att spela här i arenan både med Leksand och Djurgården. Det är kul att komma tillbaka och det är klart att det pirrar lite extra innan matchen.

Ni känns som ett välsvarvat gäng just nu. Vad är det som gör det?

– Ja, så är det. Vi har spelat bra under stora delar av säsongen och alla älskar slutspel. Vi har många som vill kliva fram och avgöra. Det märks mer och mer, speciellt nu. Det är enkelt att spela.

LAGET HAR BLIVIT STARKARE

En materialare passerar stressat med en laddning klubbor och vi får dansa ur vägen i hjärtat av Saab Arena. Hultström ler lugnt, tar en klunk mineralvatten och vi fortsätter.

För egen del då? Du har varit i Djurgården några år nu. Hur ser du skillnaden från år till år?

Han svarar snabbt igen:

– Vi har blivit starkare och starkare. Framförallt har vi haft kvar en större kärna och det hjälper ju så klart mycket. De nya killarna har kommit in bra från början och vi har väldigt roligt ihop. Det är det viktigaste, tror jag.

Den gamla klyschan säger att släkten är värst och en mognare Linus Hultström står redo att sänka sina forna kamrater och därmed styra sitt Djurgården vidare i slutspelet. Första försöket kommer redan på måndag.

Avgör ni på måndag?

– Ja, vi har hemmaplan och vi har otroliga fans därhemma. Det är tufft att komma till Stockholm och spela hockey. Det är klart att vi ska avgöra, säger han och personifierar därmed hela det mantra som Djurgården tycks spela med nu. Man vet var man står. Man vet vad man gör. Och man vet sina styrkor.

Ett powerplay-mål till skulle inte sitta fel…?

– Nej, jag kan väl ta ett till om det är så, avslutar Hultström. Han ler igen innan han går vidare till ytterligare en intervju.

Vimmerbysonen har vuxit upp och blivit stockholmare. Kanske blir han ”amerikan” i framtiden. Hultström är draftad av Florida Panthers, men om hans spel räcker till NHL återstår att se.

Till att börja med ska det räcka till en SM-semifinal.

SIXTEN FUNQUIST