Karlskrona fick jubla efter den första kvalmatchen. Foto: Bildbyrån

Karlskrona leder med 1-0 i matcher i SHL-kvalet. Efter en förlängningsrysare i den första matchen vann laget med 2-1.

– Jag försöker bara ta pucken snabbt på mål, säger matchvinnaren Filip Cruseman.

Precis som väntat var det inte direkt någon sprakande hockeyfest när Karlskrona och Timrå drabbade samman i den första kvalmatchen. Men precis som väntat blev det också en ruskigt jämn match.

Den var länge mållös, men i den tredje perioden bröts till sist dödläget när hemmasonen Bobo Petersson sköt Karlskrona till ledning. Det målet såg ut att bli matchavgörande. Men Timrå gav inte upp. Backen Andreas Molinder slängde bara in en puck på mål – och den letade sig in bakom en skymd Johan Holmqvist i hemmakassen.

– Vi blev lite ängsliga och spelade svårt. Vi fastnade på blålinjen. Då är Timrå riktigt skickliga, säger Karlskronas Filip Cruseman efter Timrås starka slotforcering.

CRUSEMAN HJÄLTE

Matchen gick till förlängning. Där tog det inte ens två minuter – sen avgjorde Cruseman. Han kastade in pucken från ett till synes ofarligt länge men den överlistade Henrik Haukeland.

– Det var skönt. Jag tror det var (Emil) Larsson som bryter pucken. Jag snappar upp den och försöker bara få in den snabbt på mål.

– Vi skulle bara gå ut och komma tillbaka in i matchen. Vi känner att Timrå tog över lite i slutet. Så det var bara att försöka göra det enkelt, precis som målet var.

Timrå kommer behöva vinna åtminstone en match i Karlskrona för att ta sig upp i SHL. Kvällens resultat innebär alltså att KHK behåller hemmafördelen efter en av maximalt sju ronder i SHL-kvalet.