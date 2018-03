Pierre Engvall. Foto: Henrik Skoglund

Han har gjort en fullt godkänd SHL-säsong och visade rejäl form under HV71:s slutspel. Den formen verkar Pierre Engvall konserverat då han i sin andra match för säsongen i AHL blev matchvinnare när Toronto Marlies vann med 2-0 på hemmaplan mot Springfield.

20 poäng på 31 matcher blev Pierre Engvalls facit i HV71 under säsongen. Efter att laget slagits ut av Linköping i åttondelsfinalen åkte 21-åringen över till Nordamerika för att avsluta säsongen i AHL.

MATCHVINNARE

Engvall avslutade även förra säsongen i Marlies och i lördagens säsongsdebut bidrog han med en assist. I nattens match mot Springfield blev svensken i allra högsta grad matchvinnare när han efter 7:45 i den första perioden gjorde 1-0.

Det resultatet stod sig ända till slutet av matchen när Scott Pooley kunde skicka in pucken i öppen kasse sedan Springfield plockat ut sin målvakt i jakt på kvittering. För 23-årige Pooley var det första målet i AHL i hans första match. Han är på provspel sedan en dryg vecka tillbaka då han anslöt från College of the Holy Cross.