Johan Porsberger och de övriga i Leksand fick jubla. Foto: Bildbyrån

Mora var storfavoriter inför – men nu är det fördel Leksand. De vann det första slaget om Siljan i SHL-kvalet. Det hockeyallsvenska laget vann med 5-2 efter att Christian Engstrand haft en tung dag på jobbet.

– 1-0 i matcher är alltid skönare än 0-1. En bra start på serien, konstaterar Jon Knuts.

Leksand har haft svårt att hantera favoritskap i SHL-kval, men som underdog har de haft en historia att lyckas. Vi borde kanske inte vara förvånade över att man vann rond ett mot SHL-laget Mora i det glödheta Daladerbyt.

Det var ett märkligt målvaktsagerande av Christian Engstrand som gav Leksand kommandot i den första perioden. Den så rutinerade målvakten stötte ut en lös puck rakt på Johan Porsbergers klubba. Han hade inga problem att sätta 1-0 i en nästan tom kasse.

WILLIAMSSON RÄDDADE STRAFF

I början av period två kom nästa kalldusch för Mora när Alex Friesen gjorde 2-0. David Kase skapade liv när han satte 2-1, men Leksand stod emot. Unge Filip Johansson sköt 3-1 och gav laget ett kanonläge inför slutakten.

Där hade Mora en straff, men Tex Williamsson räddade David Kases försök.

– Vi har en grym målvakt, säger Jon Knuts till C More.

I stället kom 4-1 med knappt fem minuter kvar. Trotjänaren Jon Knuts vandrade in i zonen och lade in en lös puck ur ingen vinkel med sin backhand. Christian Engstrand, som inte hade sin bästa dag på jobbet, lyckades dock släppa in pucken.

– 1-0 i matcher är alltid skönare än 0-1. En bra start på serien, säger Knuts.

Leksand vann med 5-2, sedan Johan Porsberger gjort mål i tom kasse och John Persson reducerat i slutsekunderna, och har nu hemmafördelen i serien mot Mora. Leif Carlssons manskap är tre segrar från att åter spela i SHL. Mora behöver vinna fyra av de maximalt sex matcherna som återstår för att behålla sin SHL-status.

– Spelar vi så här och släpper till så här få chansen gör vi det jäkligt bra. Då får de tufft att vinna, avslutar Jon Knuts.